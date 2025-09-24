Što stoji iza šokantnog Trumpova zaokreta? Jedna rečenica mogla bi skrivati istinu

Američki predsjednik Donald Trump iznenadio je svijet novim stavom o ukrajinsko-ruskom sukobu tijekom svog boravka u New Yorku na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Nakon mjeseci poruka da je istočni dio Ukrajine izgubljen u korist Rusije i da je vrijeme za mirovne pregovore, Trump je u objavi na svojoj platformi Truth Social izrazio uvjerenje da Ukrajina, uz podršku Europske unije i NATO-a, može "pobijediti i vratiti cijelu Ukrajinu u njezinom izvornom obliku".

Trumpova izjava uslijedila je nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Ovaj neočekivani zaokret dolazi samo nekoliko dana nakon njegovog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje ga je kralj na banketu u dvorcu Windsor podsjetio na prijetnju "tiranije" Europi. Nakon Trumpove objave, društvene mreže i mediji brzo su se ispunili komentarima o njegovom navodnom zaokretu. Analitičari su primijetili da je Trump, poznat po svojoj sklonosti pobjednicima, možda impresioniran otpornošću Ukrajine protiv Rusije. Ipak, mnogi upozoravaju da iza svega toga leži složenija poruka. Trump nije najavio novu konkretnu podršku Ukrajini niti sankcije protiv Rusije. Umjesto toga, naglasio je ulogu Europe i NATO-a, rekavši: "Nastavit ćemo opskrbljivati NATO oružjem kako bi NATO s njim radio što želi". Ova izjava sugerira da Trump prebacuje odgovornost na saveznike, bez značajnijih obveza sa strane Sjedinjenih Američkih Država, stoji u analizi Telegrapha.

Trumpova promjena retorike dolazi nakon godina turbulentnih odnosa s Ukrajinom, uključujući i trenutke kada je javno kritizirao Zelenskog. Njegov pokušaj da posreduje u pregovorima između Ukrajine i Rusije, uključujući neslavni sastanak s Vladimirom Putinom na Aljaski, pokazao se neuspješnim.

Sada, čini se da Trump možda gubi strpljenje s kompleksnošću sukoba. "U svakom slučaju, želim objema zemljama sve najbolje," dodao je Trump, ostavljajući dojam da se distancira od aktivnog angažmana u rješavanju sukoba. Njegova izjava više je lekcija o strateškom prenošenju poruka nego konkretan plan djelovanja. Dok su mnogi u Ukrajini i Europi dočekali Trumpove riječi s opreznim optimizmom, skeptici upozoravaju da njegova podrška može biti više retorička nego stvarna. Bez jasnih obećanja o dodatnoj vojnoj ili financijskoj pomoći, Ukrajina i dalje ovisi o podršci svojih europskih saveznika i NATO-a. Trumpova najava možda neće promijeniti pravila igre, ali sigurno je ponovno skrenula pažnju na njega kao nepredvidivog igrača na globalnoj sceni.