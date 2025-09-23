Trump: 'Ukrajina može vratiti sav svoj teritorij, Rusija je u VELIKIM problemima'

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj je društvenoj mreži objavio poruku u kojoj ističe da Ukrajina, uz podršku Europe i NATO-a, ima potencijal vratiti sve teritorije izgubljene od početka ruske invazije. Također je naglasio da se Rusija nalazi u ozbiljnim ekonomskim problemima zbog rata koji traje više od tri i pol godine. Ova objava značajan je preokret u Trumpovom stajalištu, s obzirom na to da je ranije bio skeptičan prema izgledima Ukrajine u sukobu i često kritizirao ukrajinsko vodstvo predvođeno predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dok je prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pokazivao znatno više naklonosti.

Trump u svojoj objavi navodi:

"Kad sam upoznao i potpuno shvatio vojnu i ekonomsku situaciju Ukrajine i Rusije i kad sam vidio ekonomske probleme koje to stvara Rusiji, mislim da je Ukrajina, uz podršku Europske unije, u poziciji da se bori i VRATI cijelu Ukrajinu u njenom izvornom obliku. Uz vrijeme, strpljenje i financijsku podršku Europe i posebno NATO-a, izvorne granice odakle je ovaj rat počeo itekako su opcija. Zašto ne? Rusija već tri i pol godine vodi besmislen rat koji bi pravoj vojnoj sili trebao manje od tjedan dana da dobije. To nije kompliment Rusiji. Zapravo, to ih čini da izgledaju kao 'tigar od papira’.

Kad ljudi u Moskvi i svim velikim gradovima, mjestima i okruzima diljem Rusije saznaju što se zapravo događa u ovom ratu – činjenicu da je gotovo nemoguće doći do benzina zbog dugih redova, i sve ostale stvari koje se događaju u njihovoj ratnoj ekonomiji, gdje većinu novca troše na borbu protiv Ukrajine, koja ima veliki duh i postaje sve bolja – Ukrajina će moći vratiti svoju zemlju u izvornom obliku i, tko zna, možda i više od toga! Putin i Rusija su u VELIKIM ekonomskim problemima i sada je trenutak da Ukrajina djeluje. U svakom slučaju, želim dobro objema zemljama. Nastavit ćemo opskrbljivati NATO oružjem da NATO radi što želi s tim oružjem. Sretno svima!

DONALD J. TRUMP, PREDSJEDNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA".

Trump je poruku objavio nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u New Yorku, neposredno nakon svog govora na Općoj skupštini UN-a. Tijekom susreta, Trump je pohvalio Ukrajinu, nazvavši Zelenskog "velikim čovjekom" i istaknuvši da vodi "vraški dobru borbu". "Imamo veliko poštovanje za borbu koju vodi Ukrajina, to je zapravo prilično nevjerojatno", rekao je Trump. Novinarima je također poručio da NATO treba obarati ruske avione ako uđu u zračni prostor članica saveza, a na pitanje hoće li SAD poduprijeti takvu akciju odgovorio je da "ovisi o okolnostima". Zelenski je istaknuo da će Trumpu dostaviti izvješće o situaciji na fronti, napomenuvši da "ima dobre vijesti". Također je naglasio da će razgovarati o sigurnosnim jamstvima i mogućnostima za povećanje pritiska na Rusiju.