Što smo dobili od proglašenja Rijeke europskom kulturnom prijestolnicom?

Prije nešto manje od dvije godine Rijeka je svečanim programom otvorila svoje europsko kulturno prijestolništvo. No već nakon mjesec dana trajanja ovog projekta teta korona je zakucala i na riječka vrata i projekt Europske prijestolnice je dospio u drugi plan i u priličnu medijsku anonimnost i neprepoznatljivost. Rijeka jednostavno nije imala sreće, a i nije imala vodstvo spremno za improvizaciju i za akciju iako je to vodstvo proizašlo uglavnom iz aktivističkih krugova. Ali da aktivizam sam po sebi ne nudi novu energiju i nužne vizionarske iskorake vidimo mi u Zagrebu koji od posljednjih izbora s puno muke i krivih koraka vodi pokret Možemo!. No vratimo se mi našem Kvarneru. I neki važni riječki infrastrukturni projekti kreirani specijalno za europsko prijestolništvo nisu otvorili svoja vrata ni do dana današnjeg, a sada smo već zagazili u 2022. godinu. Odnosi se to na zgradu nove Gradske knjižnice u bivšem Benčiću, koja će, kada jednom bude gotova, doista biti senzacionalna. A odnosi se to i na prilično skupu obnovu Titova broda “Galeb”, od kojeg gradski socijaldemokratski oci jako puno očekuju u turističkom i promidžbenom smislu. Ali sada više i nema žurbe i ne moraju se ganjati rokovi pod svaku cijenu.