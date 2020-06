Što se događalo na sjednici Savjeta za Ina: Pregovori s MOL-om o otkupu Ine od kraja lipnja

Predstavnici Vlade RH i MOL-a trebali se sastati do kraja ovog mjeseca i razgovarati o hrvatskom otkupu mađarskog udjela u Ini. Najavio je to jučer ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić nakon održane sjednice Savjeta za Inu na kojoj je konzultantska tvrtka Lazard iznijela svoje preliminarno izvješće o dubinskom snimanju te naftne kompanije.

No Ćorić nije htio govoriti o detaljima tog izvješća pa ni o procjeni konzultanata sadašnje vrijednosti Ine. To je obrazložio time da Ina kotira na burzi te da to Vladi sužava manevarski prostor. No otkrio je da izvješće sadrži preliminarne analize svih triju segmenata poslovanja Ine.

Jedan od koraka reotkupa

– U tom kontekstu razgovaralo se o njihovoj uspješnosti te su dobivene i informacije o tome kako konzultanti, kroz čitav niz metodoloških pristupa, vide biznis Ine. Ovo izvješće je samo jedan od koraka u procesu reotkupa Ine – naveo je Ćorić.

Lazard bi pak svoje finalno izvješće o Ini trebao isporučiti u drugoj polovici srpnja. Ćorić je poručio da treba ići u otkup MOL-ova udjela u Ini te da je to strateško opredjeljenje Vlade na koje se obvezala krajem 2016. O mogućem novom strateškom partneru za Inu kazao je da je to tema za sljedeću fazi. On smatra da je realno da se nešto napravi u sljedećih 18 mjeseci ili će se tada morati tražiti nova evaluacija. U idućoj fazi, ako dođe do aranžmana s drugom stranom, prema ministrovim riječima trebalo bi se odlučiti tome hoće li u ovaj posao ići RH sama ili sa strateškim partnerom ili partnerima.

– To je nešto o čemu će se razgovarati u idućem razdoblju. To su informacije koje vam u ovom trenutku mogu ponuditi. Što se tiče naših sljedećih razgovora, očekujem ih do kraja lipnja. Što se tiče cjelokupnog procesa, on će, budemo li išli u dobrom smjeru, trajati sigurno nekoliko sljedećih mjeseci – naglasio je Ćorić.

On je poručio i da će MOL svoj interes definirati u razgovorima te da se za otkup dionica Ine kupac i prodavatelj trebaju dogovoriti, što ne mora nužno značiti da je to cijena koju će eventualno tražiti MOL. A trenutačna tržišna kapitalizacije Ine iznosi oko 30 milijardi kuna, odnosno oko četiri milijarde eura. Cijena dionice te kompanije u zadnjih 30 dana kreće se od 2920 do 3000 kuna. Od ukupno 10 milijuna dionica mađarski MOL drži 49,1 posto (4,908.207 dionica), dok RH ima 44,8 posto (4,483.552 dionica), a privatni i institucionalni dioničari 6,1 posto (608.241 dionicu).

Naftni stručnjak Davor Štern pak, uz ogradu da ne zna što stoji u izvješću Lazarda i da su možda ti konzultanti pronašli rješenje za otkup Ine koje se ne odbija, smatra da otkup dionica te naftne kompanije nema smisla bez novog strateškog partnera. U slučaju da Ina vrijedi četiri milijarde eura, ističe Štern, onda je bolje da RH proda i svoj preostali udio u toj kompaniji MOL-u i dobije dvije milijarde eura za to uz obvezu Mađara da zadrže proizvodnju i istraživanje.

Vrijedi najviše milijardu eura

Štern smatra da Ina vrijedi najviše milijardu eura i da je to nategnuta cijena. Podsjeća da kompanija nije u onom stanju od prije nekoliko godina, nije modernizirana proizvodnja ni prodajni lanac, pala je proizvodnja kao i tržišni udio kompanije... Štern je u svakom slučaju protiv toga da RH otkupi dionice od MOL-a jer se kod nas, ističe, politika miješa u gospodarstvo, većina korporativnih funkcija Ine prebačena je u Mađarsku, RH bi morala uložiti četiri milijarde kuna u obnovu riječke rafinerije...

Za njega je moguće rješenje za Inu pronalazak novog strateškog partnera, no i tu je problem što bi, ako se bude radilo o ruskoj kompaniji, SAD teško tomu dao svoj blagoslov. A moguće je, prema Šternu, i zadržavanje statusa quo uz to da MOL-a ispuni sve svoje obveze prema Ini. Štern kaže da nova Vlada treba donijeti odluku o Ini. Premijer Andrej Plenković jučer je pak u vezi otkupa Ine kazao da je za realizaciju te transakcije potreban dogovor dviju strana.

– Logično je da ne možemo reći podatke koji se odnose na procjenu, to nije nitko podrazumijevao da ćemo reći javno – izjavio je Plenković i dodao da je sastanak sa savjetnicima bio dobar, konstruktivan i dobar temelj za daljnje razgovore s mađarskom stranom.

– Ovo je proces pregovora, nema tu informacije vani, neće je ni biti, nećemo iz taktičkih razloga govoriti javno – poručio je premijer Plenković.