Zagreb ima 558 novozaraženih, Zagrebačka županija čak 235

U posljednja 24 sata zabilježeno je 828 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 10919. Među njima su 864 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 65 pacijenata. Preminulo je 15 osoba.

10:25 - U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8,00 sati, u posljednja 24 sata je 48 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (14 osoba iz Vinkovaca, 9 iz Vukovara, 4 iz Županje, 4 iz Iloka, 3 iz Borova, 3 iz Tovarnika, 2 iz Otoka, 2 iz Bogdanovaca, 1 iz Antina, 1 iz Berka, 1 iz Ivankova, 1 iz Novih Mikanovaca, 1 iz Soljana, 1 iz Starih Mikanovaca i 1 iz Tordinaca). Preminulih osoba nema. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 1622, od kojih je 1238 osoba izliječeno, a ukupno je 20 preminulih osoba. Trenutno je u županiji 21 osoba hospitalizirana zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 137 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 15967. U samoizolaciji na području županije je 994 osobe. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 17 radnika iz sustava zdravstva (2 liječnika, 9 medicinskih sestara/tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik i 5 nezdravstvenih radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 40 radnika (10 liječnika, 18 medicinskih sestara/tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik i 11 nezdravstvenih radnika).

10:23 - Na području Zagrebačke županije od početka pandemije sati evidentirano je 2365 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom, izliječene su 783 osobe, a 26 osoba je preminulo. Trenutno je aktivno 1556 slučajeva.

U odnosu na podatke od jučer oboljelo je 235 osoba (gradovi - 15 Samobor, 3 Sveta Nedelja, 27 Zaprešić, 35 Jastrebarsko, 51 Velika Gorica, 6 Ivanić-Grad, 22 Dugo Selo, 8 Vrbovec, 7 Sveti Ivan Zelina, općine – 9 Brdovec, 13 Bistra, 7 Jakovlje, 3 Luka, 4 Klinča Sela, 3 Stupnik, 1 Pisarovina, 1 Krašić, 1 Pokupsko, 9 Brckovljani, 9 Rugvica, 1 Bedenica).

Samoizolacija je propisana za ukupno 4 razreda u dvije osnovne s područja Zaprešića te po jedan razred srednje škole u Svetom Ivanu Zelini, Dugom Selu, Velikoj Gorici i Ivanić-Gradu.

Stožer civilne Zagrebačke županije apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Također, pozivaju ih da izbjegavaju putovanja. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

10:19 - Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je 58 novozaraženih koronavirusom, priopćili su iz županijskog Stožera civilne zaštite. Najveći broj zaraženih, njih 50, je s područja Bjelovara. Dvije novozaražene osobe su iz općine Kapela, a po jedna novozaražena osoba s područja Garešnice i Čazme te općina Rovišće, Veliki Grđevac, Zrinski Topolovac i Nova Rača. U samoizolaciji se nalazi 956 osoba.

10:13 - U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana broj zaraženih pacijenata popeo se već na 29. Potvrdio nam je to ravnatelj Tihomir Vančina. - Iako od samog početka pandemije poduzimamo maksimalne mjere zaštite naših pacijenata i djelatnika, bilo je samo pitanje vremena kad će se proboj virusa dogoditi. Do prije par tjedana imali smo dva, tri izolirana slučaja pozitivnih pacijenata na internom odjelu, no sad je njihov broj narastao na dvadeset i devet. U dogovoru s obiteljima i epidemiološkom službom, četvero pacijenata smo poslali na kućno liječenje, dok je njih dvadeset i pet ostalo u bolnici. Većina njih je starije životne dobi, teško su pokretni ili nepokretni te već duže vrijeme leže u bolnici. Boluju od teških bolesti, ali većina njih nema simptome COVID-a.

Imamo i 27 zaraženih zdravstvenih djelatnika, od toga sedmero liječnika - kaže. Oformili su mali COVID odjel. - Svi odjeli bolnice rade normalno i s punim kapacitetima. Odjel za internu medicinu jedini ne prima nove pacijente, već se oni zbrinjavaju u Krapinskim Toplicama. Zauzeto je između 70 i 80 posto kapaciteta bolnice, no ova brojka varira od dana do dana. Iako nije kritična, situacija nije sjajna. Molim sve da se pridržavaju epidemioloških mjera jer i o njima ovisi što će se zbiti s bolničkim sustavom naše zemlje - kaže ravnatelj.

10:05 - U posljednja 24 sata zabilježeno je 828 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 10919. Među njima su 864 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 65 pacijenata. Preminulo je 15 osoba.

9:55 - U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji 11 je novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. Epidemiološkom obradom utvrđeno je da od prethodno pristiglih nalaza i prijavljenih slučajeva njih 18 nije iz Karlovačke županije. U Karlovačkoj županiji ukupno je do sada oboljela 971 osoba. U samoizolaciji se nalazi 487 osoba.

9:48 - Na području Zadarske županije 20 je novooboljelih osoba od koronavirusa. Riječ je većinom o obiteljskim kontaktima sa dosad zaraženim osobama. 12 novooboljelih osoba je sa područja Grada Zadra, 2 sa područja Sukošana te po jedna sa područja Nina, Kolana, Posedarja, Sv. Filipa i Jakova, Vira i Vrsi. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 169 uzoraka, a pod aktivnim nadzorom je 591 osoba. U Općoj bolnici u Zadru noćas je preminula starija pacijentica (rođ. 1944. god) oboljela od koronavirusa, te je deseti pacijent u Općoj bolnici Zadar koji je umro s koronavirusom od početka pandemije. U ovome trenutku na svim COVID odjelima Opće bolnice Zadar hospitalizirano je 12 bolesnika od kojih je 2 na respiratoru. U Specijalnoj bolnici Biograd na Moru na liječenju su 3 bolesnika oboljela od koronavirusa.



U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali kršenje mjere samoizolacije.

9:22 - Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 172 obrađena testa danas su 43 novooboljele osobe s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID infekciju. Od ukupnog broja novooboljelih 26 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 2077 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 65 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se 6 osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminula je ženska osoba stara 17 godina. Osoba je bila pozitivna na COVID infekciju.

9:10 - Na području Primorsko-goranske županije potvrđeno je 25 novih slučajeva zaraze, a 25 je osoba ozdravilo. Ukupno je testirano 228 osoba.

9:00 - Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 45 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđene su 3 novozaražene osobe s područja županije. Kod 1 osobe radi se o uvezenom slučaju (boravak u Bosni i Hercegovini). Prilikom dolaska na hitni prijem u Opću bolnicu Pula radi drugih zdravstvenih tegoba, sukladno protokolu testirana je i potvrđena kao COVID-19 pozitivna 1 osoba. Epidemiološka obrada je u tijeku za 1 osobu. Izliječeno je 11 osoba. Trenutno je 204 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 649 osoba.

8:37 - U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan dvanaest je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o šest osoba područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja grada Siska, jednoj osobi s područja grada Popovače, jednoj osobi s područja općine Gvozd, jednoj osoba s područja općine Sunja, jednoj osobi s područja općine Martinska Ves, jednoj osobi s područja općine Lekenik.

8:34 - U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 120 slučajeva zaraze koronavirusom (COVID-19), 108 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 12 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 442 osobe, a ukupno je testirano 11667 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 20 uzoraka, od kojih je jedan pozitivan. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

8:32 - Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo grada Zagreba Vjekoslav Jeleč u emisiji "U mreži Prvog" HRT-a kazao je da Zagreb ima 558 novozaraženih osoba.

8:09 - Od danas na snazi je novi model uzimanja briseva na koronavirus u Štamparu. Građani će na internetskim stranicama moći odabrati željeni termin testiranja, a samom testiranju moći će pristupiti od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati. Nedjeljom i blagdanima testiranje će se odvijati od 8 do 10 sati.

8:06 - Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je u nedjelju nove mjere koje se odnose na ograničavanje javnih i drugih okupljanja na 50 osoba, a donesena je i odluka o mobilizaciji zagrebačke Arene kao tercijarnog centra za liječenje oboljelih od covida-19.

Voditelj Nacionalnog stožera Davor Božinović rekao je na konferenciji za novinare da će odluka o epidemiološkim mjerama, kojima se ograničavaju okupljanja, stupiti na snagu sutra u ponoć, a vrijedit će idućih 14 dana, nakon čega će se procijeniti provedba mjera i odlučiti treba li ih promijeniti ili produžiti.

Javna okupljanja do 22 sata, zabrana prodaje alkohola noću

"Donosimo odredbu kojom je propisana stroga mjera fizičkog distanciranja, izbjegavanje bliskog kontakta u razmaku od najmanje dva metra u zatvorenom i 1,5 metar na otvorenom prostoru. Također, nalaže se zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja s više od 50 osoba. Na svadbama može biti najviše 30 osoba. Na pogrebima i polaganjima urni najviše 30 osoba. Na ostalim privatnim svečanostima i okupljanjima može biti najviše 15 osoba", kazao je Božinović.

Sportska natjecanja mogu se održavati samo bez gledatelja. Javna događanja, okupljanja i svečanosti mogu trajati najdulje do 22 sata, osim svadbi koje mogu trajati do ponoći. Okupljanja i svečanosti u ugostiteljskim objektima mogu trajati najdulje do kraja radnog vremena utvrđenog odlukom Stožera.

Božinović je rekao kako se uvodi obveza dostavljanja obavijesti o održavanju javnih događaja s više od 30 osoba nadležnoj službi civilne zaštite, kao i obveza vođenja pisane evidencije sudionika na svim događajima s više od 15 osoba.

"Uvodi se zabrana prodaje alkoholnih pića od ponoći do šest sati. Obvezno će biti korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom kada nije moguće održavati fizičku distancu i obvezno korištenje maski prilikom ulaska i boravka na grobljima", najavio je Božinović.

Video: KB Dubrava prenamijenjena u COVID centar

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nove se mjere, međutim, ne odnose na profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kino projekcije, vjerske obrede i izložbe u muzejima jer su za njih propisani posebni protokoli.

Božinović je istaknuo da su poslodavci obvezni zabraniti dolazak radnicima s temperaturom i smetnjama u dišnim organima, te se preporučuju smanjiti fizički kontakt kad god je moguće. To znači uvođenje rada od kuće kad je moguće, kliznog radnog vremena i rada u smjenama. Pridržavanje preporuka provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori, policijski službenici i stožeri civilne zaštite.

Božinović je napomenuo da, ako na nekom području postoji blaža epidemiološka odredba, lokalni stožeri mogu primijeniti samo strože mjere od donesenih.

"Mislim oda su ove mjere dobro promišljene u ovom trenutku, one su dosta stroge ali sve će ovisiti o tome koliko će ih se ljudi pridržavati", poručio je. Govoreći o kaznama za one koji se ne pridržavaju mjera, Božinović je izvijestio da je dosad ispisano oko milijun kuna kazni dosad, a poanta je da svi prihvate mjere.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić upozorila je da trenutno imaju i mlađih bolesnika koji su vrlo ozbiljno bolesni. "Želim sve one koji ne vjeruju upozoriti da je bolest u ovom razdoblju puno ozbiljnija i zahtjevnija za rješavanje", naglasila je Markotić.