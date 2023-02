Što ne vide Josipa Rimac i njoj slični

Borila sam se za svakoga. I poduzetnika i sugrađanina. Nije mi bilo teško nazvati, rekli bi, ni portira, ni državnog tajnika, ni ministra pa ni premijera da bih riješila određeni problem. Nikad nisam koristila ni zloupotrijebila svoje ovlasti i položaj, nisam trgovala utjecajem, nego sam samo smatrala da je kao dužnosniku moja dužnost pomoći da se prijeđu prepreke na koje ljudi nailaze... - kazala je Josipa Rimac, bivša HDZ-ova državna tajnica, za RTL.



Njezin istup u funkciji njezine obrane, i to javne, njezino je pravo. Kao optuženica u kaznenom postupku Josipa Rimac ima pravo birati kako će se braniti. U toj obrani može govoriti istine, poluistine, laži... Može prozivati i optuživati koga hoće, pa i glavne državne odvjetnike. Može se obračunavati i s bivšom strankom i kolegama, iako niječe da to čini. Može u medijima istupati svakodnevno i govoriti svoje istine. Kao što su do sada o njezinu liku i dijelu u javnom prostoru govorili mnogi. U konačnici, to što je ili nije radila jednom će se utvrđivati na jedinom za to mjerodavnom mjestu, a to je sud. Na tom sudu onaj tko bude imao (ne)sreću da se bavi tim spisom vodit će se dokazima iz njega, a ne medijskim napisima ili istupima političara.