Nadbiskup Kutleša predvodio misno slavlje povodom Svjetskog dana bolesnika u KB 'Sveti Duh'

Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša predvodio je na blagdan Majke Božje Lurdske i Svjetski dan bolesnika, u srijedu 11. veljače, misno slavlje u kapeli Blažene Djevice Marije u Kliničkoj bolnici "Sveti Duh" u Zagrebu, javlja Zagrebačka nadbiskupija. Misnom slavlju prethodio je susret nadbiskupa Kutleše s ministricom zdravstva u RH doc. dr. sc. Irenom Hrstić, dr. med., i vodstvom KB "Sveti Duh". Koncelebrirali su generalni vikar Vojnog ordinarijata u RH mons. Ilija Jakovljević; provincijalni ministar Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Miljenko Hontić, OFMConv.; gvardijan Samostana Svetog Duha fra Ivan Karlić, OFMConv.; župnik Župe Svetog Duha u Zagrebu i rektor bazilike sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu fra Ivan Marija Lotar, OFMConv.; bolnički kapelan fra Filip Musa, OFMConv.; docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu vlč. Odilon-Gbènoukpo Singbo; župnik Župe Uznesenja BDM, Zagreb - Stenjevec, vlč. Vjekoslav Meštrić i nadbiskupski tajnik vlč. Domagoj Topić. Na početku misnoga slavlja bolnički kapelan fra Musa pozdravio je sve okupljene te zahvalio zagrebačkom nadbiskupu na dolasku.

Nadbiskup Kutleša na početku je homilije kazao kako je "na ovome mjestu sve nas povezala želja za ozdravljenjem i za ublažavanjem boli i patnje. Ovdje je patnja svima opipljiva, nada najpotrebnija, a ljudska potreba za blizinom i suosjećanjem najizraženija" te kako se u ovom euharistijskom slavlju želi "zaustaviti pred tajnom trpljenja: pred vašim ranama, pred vašom željom za iscjeljenjem, pred vašim strahovima, ali i pred kroničnim umorom i teretom liječnika, sestara i svih djelatnika ove bolnice." Mons. Kutleša poručio je kako "Sveto pismo bez uljepšavanja govori o bolesti, suzama, gubitku, progonstvu, smrti", no ono to ne čini "kako bi nas bacilo u očaj, nego kako bi otvorilo prostor za istinsku nadu. Tek kad priznamo da ovaj svijet nije raj, da naše tijelo nije vječno i da medicina nije svemoćna, spremni smo otvoriti se radosnoj vijesti, Bogu koji silazi u našu patnju, u bolnicu, u sobu, u čekaonicu, na odjel intenzivne i ne napušta nas."

"Draga braćo i sestre, raspeti Krist, Bog koji vas ljubi, s vama je u vašim bolesničkim sobama, u vašoj nemoći. Nije prisutan kao 'posjetitelj' koji će brzo otići, nego kao netko tko je ušao u samu jezgru ljudske boli preobrazivši je snagom Uskrsnuća. Bog ne želi patnju i nije stvorio smrt. Ali je s nama krenuo putem patnje i smrti kako bi nas vratio Životu koji nam želi", rekao je Nadbiskup i nastavio: "Dragi liječnici i sestre, svaki put kad ulazite u bolesničku sobu, u nekom smislu ulazite u 'sveti prostor' gdje Bog već djeluje. Vi ulazite u 'kapelicu' boli, na prostor Kalvarije na kojoj Krist nosi Križ svakoga bolesnika. Kad nježno, strpljivo, pažljivo pristupate, vi zapravo činite ono što je činio Gospodin: približavate se tajni Božjega milosrđa. Tu se vaša profesija pretvara u poziv, u služenje samome Kristu kao što je i rekao: 'Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.'"

Govoreći o nadi koja se rađa usred bolesti, mons. Kutleša istaknuo je kako je "kršćanin pozvan živjeti paradoks: radovati se u svijetu upravo zato što svijet nije njegov. Vaša bolest može postati škola te radosti: više ne očekujete dobra od svijeta, nego se učite zahvalnosti za stvari koje niste ni primjećivali kao Božje darove. Jedan posjet, jedan osmijeh, jedan malo bolji nalaz, jedna noć u kojoj ste uspjeli bolje spavati, jedna tiha molitva - sve to postaju dragocjeni koraci ozdravljenja duše." Obraćajući se medicinskim djelatnicima, zagrebački je nadbiskup kazao kako "današnji dan bolesnika i blagdan Majke Božje Lurdske nose poruku: vaša stručnost je dar, ali vi niste Spasitelj. Vi ste služitelji jednog jedinog Liječnika duše i tijela. Vi radite s onim što je Bog 'položio' u naravne zakone, u lijekove, u ljudsku genetiku, u terapije, u napredak znanosti: ali srce, konačni smisao, vječnost, 'čas' u koji netko od nas treba poći k Bogu, nisu u vašim rukama."

"Što to znači konkretno? S jedne strane, pozvani ste dati sve od sebe: neprestano učiti, biti svjesni odgovornosti, pošteni, savjesni, boriti se za život i zdravlje svakog bolesnika, poštovati život od začeća do prirodne smrti. S druge strane, pozvani ste znati prihvatiti granice medicine, priznati pred Bogom: 'Gospodine, učinio sam sve što sam mogao; sad je u Tvojim rukama.'" "Svi smo pozvani vjerovati da trpljenje nije besmisleni dodatak životu, nego da u Bogu može postati najplodniji dio vašega životnog hoda. Možda sada ne možete raditi ono što ste radili, ali možete ljubiti, možete se povjeriti, možete sve svoje boli staviti na oltar Kristove žrtve, možete postati 'srce molitve' za svoju obitelj, za svoje liječnike, za Crkvu i za svijet", poručio je mons. Kutleša i zaključio: "Ako danas u ovoj bolnici netko povjeruje da Bog nije daleko, nego je upravo uz njegov bolesnički krevet, tada se već dogodilo čudo - tiho, skriveno, ali stvarno."

Prije misnoga slavlja održan je susret nadbiskupa Kutleše s ministricom zdravstva doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med., i vodstvom KB "Sveti Duh" na kojemu je ravnatelj Bolnice prof. dr. sc. Edvard Galić, prim. dr. med., upoznao prisutne s poviješću Bolnice i važnosti djelovanja redovnika i redovnica u bolničkoj zajednici. U tom kontekstu, ravnatelj prof. dr. sc. Galić darovao je mons. Kutleši izvadak iz Kronike milosrdnih sestara sv. Križa koje su kroz povijest djelovale upravo u KB "Sveti Duh". Susretu su prisustvovali i predsjednik Hrvatske liječničke komore doc. dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med.; zamjenik ravnatelja KBSD doc. dr. sc. Igor Alfirević, dr. med.; predsjednik Upravnog vijeća KBSD prof. dr. sc. Toni Kolak, dr. med.; članovi Upravnog vijeća KBSD; predsjednik Stručnog vijeća KBSD prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.; i voditeljica Ureda ravnatelja KBSD prof. Snježana Foschio-Bartol.