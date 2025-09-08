Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠTO ZNAČE BROJEVI NA KARTICI I ZAŠTO IH NE SMIJEMO OTKRIVATI DRUGIMA?

Što kriju brojevi na tvojoj kartici? Evo vodič u kojem ćeš sve saznati

Zagrebačka banka
ZABA
VL
Autor
Promo
08.09.2025.
u 09:07

Zagrebačka banka pokrenula je Malu školu financijske pismenosti kako bi educirala građane kako upravljati svojim novcem. Kroz edukativne videe, Zaba jednostavnim rječnikom objašnjava osnovne pojmove – od razlike među karticama, do digitalnog otvaranja računa. 

Početni korak je naučiti što znače svi brojevi na kartici, o čemu više u videu:

Prvo se upoznaj sa svojom karticom: na prednjoj strani je napisan naziv računa, a kada okreneš karticu vidjet ćeš dugačak niz brojeva, točnije 16 znamenki. To je broj tvoje kartice koji koristiš za online kupnju. Ispod njega se nalazi IBAN i njega smiješ dijeliti ako od nekoga očekuješ uplatu na računi.

Tu se još nalazi datum isteka kartice i CVC, broj koji služi kao sigurnost pri online plaćanju. Ovaj broj, kao i broj kartice, zapamti, ne smiješ dijeliti ni s kim, osim s trgovcem na čijem web shopu obavljaš kupnju. Važno je da CVC ne dijeliš prilikom kupnje na prodajnom mjestu, a posebno budi oprezan kada netko traži kopiju tvoje kartice, a od te osobe ne očekuješ uplatu. Za sigurnu transakciju dovoljno je da pošalješ broj računa ili kod iz m-zabe.

Saznajte više o financijskim temama u Maloj školi financijske pismenosti Zabe.

Ključne riječi
Zagrebačka banka Zaba Mala škola financijske pismenosti

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još