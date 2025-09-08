Što kriju brojevi na tvojoj kartici? Evo vodič u kojem ćeš sve saznati

Zagrebačka banka pokrenula je Malu školu financijske pismenosti kako bi educirala građane kako upravljati svojim novcem. Kroz edukativne videe, Zaba jednostavnim rječnikom objašnjava osnovne pojmove – od razlike među karticama, do digitalnog otvaranja računa.

Početni korak je naučiti što znače svi brojevi na kartici, o čemu više u videu:

Prvo se upoznaj sa svojom karticom: na prednjoj strani je napisan naziv računa, a kada okreneš karticu vidjet ćeš dugačak niz brojeva, točnije 16 znamenki. To je broj tvoje kartice koji koristiš za online kupnju. Ispod njega se nalazi IBAN i njega smiješ dijeliti ako od nekoga očekuješ uplatu na računi.

Tu se još nalazi datum isteka kartice i CVC, broj koji služi kao sigurnost pri online plaćanju. Ovaj broj, kao i broj kartice, zapamti, ne smiješ dijeliti ni s kim, osim s trgovcem na čijem web shopu obavljaš kupnju. Važno je da CVC ne dijeliš prilikom kupnje na prodajnom mjestu, a posebno budi oprezan kada netko traži kopiju tvoje kartice, a od te osobe ne očekuješ uplatu. Za sigurnu transakciju dovoljno je da pošalješ broj računa ili kod iz m-zabe.