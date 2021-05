Što francuski mediji pišu o hrvatskim Rafaleima? Nije ugovor stoljeća, ali...

Francuski mediji izvještavaju danas o odluci hrvatske Vlade o kupnji 12 rabljenih borbenih zrakoplova Rafale od Francuske Republike kao o važnom uspjehu proizvođača Dassault Aviation i francuske vlade koja je lobirala u Zagrebu i uspjela, kako piše La Tribune, “unatoč maksimalnom pritisku Washingtona na hrvatske vlasti kako bi se ukrcale na F-16”. Nakon skorašnjeg potpisivanja hrvatskog ugovora, međunarodna knjiga narudžbi za Rafale brojat će, kako pišu, ukupno 156 zrakoplova.

Poslovni list La Tribune piše kako “ovo sigurno nije ugovor stoljeća za Francusku, ali ipak je još jedan ugovor za Rafale” te kako je kupoprodaja u još jednoj europskoj i NATO državi članici, nakon Grčke, bila prioritet za ministricu obrane Florence Parly. Ako se ugovor potpiše do kraja godine, prvih šest Rafalea bit će isporučeno Hrvatskoj “krajem 2023., početkom 2024.”, a druga isporuka predviđena je za “kraj 2024., početak 2025.”, piše La Tribune.

Dnevni list Le Monde podsjeća kako je francuski borbeni zrakoplov Rafale dugo godina imao muke s izvozom. Nekoliko potencijalnih klijenata, posebice Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko i Brazil, nisu iskazivali interes, piše Le Monde, a prvog kupca u inozemstvu Rafale je našao 11 godina nakon što se počeo koristiti u Francuskoj. Egipat je kupio 24 komada u veljači 2015., tri mjeseca kasnije Katar je naručio 24 komada, potom još 12 u prosincu 2017., što je opcija koju je imao i Egipat (kupnja dodatnih 12) u svom prvotnom ugovoru, ali koju Egipat nije koristio do svibnja ove godine, kad je iz Kaira najavljeno da naručuju još 30 Rafalea. Francuski borbeni zrakoplov trenutno se natječe i na natječaju za kupnju u Švicarskoj (36 do 40 komada), Finskoj (do 64 komada), a zainteresirani su i UAE i Indonezija (36 komada), piše Le Monde. U “klubu Rafale” već je i Indija, koja će ove godine imati isporučenih svih 36 zrakoplova kupljenih u rujnu 2016. godine.

Dnevni list Le Figaro, koji je u vlasništvu Dassault grupe, piše kako je Hrvatska prva država koja postaje kupac Rafalea a da prije toga nije koristila Mirage 2000, raniji ponos grupe Dassault Aviation.

Le Figaro također otkriva kako će zrakoplovi namijenjeni hrvatskim Oružanim snagama biti povučeni iz upotrebe u Francuskoj godinu dana prije isporuke te kako će taj gubitak operativnog kapaciteta Francuska kompenzirati u drugom koraku, nakon 2025., uvođenjem novih Rafalea s novim standardom F4, koji je prije mjesec dana izveo svoj prvi testni let.

Odabir hrvatske Vlade Le Figaro gleda “u kontekstu konvergencije stavova Francuske i Hrvatske” te citira francusko Ministarstvo obrane koje posebno naglašava zajednički interes dviju država “u stabilizaciji Balkana, u sigurnosti Europe, ali i sigurnosti na Sredozemlju u pogledu pomorskih pitanja, kao i migracija i terorizma”. Franko-hrvatska obrambena suradnja bit će ojačana, posebno u operativnim aspektima i u kontekstu projekata koji se mogu financirati iz Europskog obrambenog fonda, piše Le Figaro.

VIDEO Čudesni Francuz gotovo je nevidljiv i 'razgovara' s pilotom