SAD podržao hrvatski izbor borbene eskadrile, oglasila se i francuska ministrica obrane

Američka vlada podržala je javno hrvatski izbor najnovije generacije borbenih zrakoplova. Veleposlanstvo SAD-a na Twitteru poručilo je da će ovaj iskorak Hrvatske dodatno osnažiti već snažni NATO savez.

– Otkad je Hrvatska postala neovisna država, američka pomoć Hrvatskoj dosegla je više od šest milijardi kuna. Posvećeni smo kontinuiranom treningu jer jačamo zajedničku obranu kao saveznici u NATO-u. Od Afganistana do Kosova, američki i hrvatski vojnici služili su rame uz rame širom svijeta. Američko-hrvatsko obrambeno partnerstvo stup je naših bilateralnih odnosa i trajat će i tijekom generacija koje tek dolaze – objavili su iz veleposlanstva.

Podsjetimo, ponudu Hrvatskoj predao je i SAD. On je nudio najmoderniju i novu varijantu američkog F-16 blok 70/72, no Hrvatska se ipak odlučila za čudesne francuske Rafale.

The U.S. Government supports Croatia's selection of next-generation fighter aircraft. Aircraft interoperability will make a strong @NATO Ally even stronger. 1/3