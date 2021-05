Rafaleima Hrvatska dobiva najbolje avione na jugoistoku Europe

Hrvatska će već početkom 2024. imati najnaprednije borbene zrakoplove u ovom dijelu Europe, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković i tako najbolje opovrgnuo sumnje onih koji su do kraja postupka smatrali da je nabava aviona zadnje generacije za nas nedostižni san. Iznenađenja ipak nije bilo, kao što je Večernji list najavio prošli tjedan, a “spekulacije” su bile točne, hrvatska je vlada na kraju drugog međunarodnog natječaja za nabavu borbene eskadrile usvojila hrabru odluku i odabrala francuski višenamjenski zrakoplov Rafale F3R! Za 999 milijuna eura, uz obročnu otplatu, Hrvatska će učiniti svjetlosni skok i za dulje vrijeme osigurati puno snažniji stupanj obrane državnog suvereniteta na kopnu, moru i zraku.

Prvih šest zrakoplova trebali bi u Hrvatsku doći početkom 2024., a preostalih šest 2025. Ta je 2024. ključna godina za HRZ stoga što tada izlaze zadnji resursi MiG-ova 21 pa HRZ gubi borbenu komponentu i mogućnost nadzora neba. To se, međutim, neće dogoditi, nego će odlukom Vlade Andreja Plenkovića HRZ ne samo zadržati borbenu komponentu, nego nabavom trenutačno ponajboljeg višenamjenskog borbenog aviona na svijetu Hrvatskoj osigurati najmoćnije sredstvo odvraćanja koje smo ikada u svojoj povijesti imali. Ili kako je kazao premijer Plenković, to je nabava koja će “promijeniti stratešku snagu zemlje”. Plaćanje eskadrile počinje 2022., a do 2025. bit će potpuno otplaćena. Osim aviona, francuska ponuda uključuje i simulator letenja, osnovni paket naoružanja, zemaljsku i ispitnu opremu, pričuvne dijelove, obuku osoblja prema načelu “obuka obučavatelja”, sveobuhvatnu podršku ovlaštenih predstavnika tvrtki proizvođača u razdoblju od tri godine i jamstvo u trajanju od 12 mjeseci po svakom isporučenom avionu, motoru te ostaloj opremi i pričuvnim dijelovima.

Odluka je objavljena na sjednici Vlade, na dan kada se obilježava 30. obljetnica osnivanja HV-a (ZNG), a Plenković je prvo više od pola sada trgao živce uvodom, da bi napokon, na vrhuncu neizvjesnosti, objavio odluku koju smo čekali godinama. Premijer je objasnio razloge koji su prevagnuli u korist Rafalea. Jedini od četiri ponuđena zrakoplova (Rafale F3R, Novi američki F-16 blok 70, švedski JAS-39 Gripen i izraelski F-16 blok 30) posjeduje tzv. superkrstarenje, izrazito smanjen radarski i IC odraz te je djelomično nevidljiv, posjeduje najveću nosivost naoružanja i dodatnog goriva (9,5 tona), riječ je o najmodernijoj inačici, moderniziranoj 2018., a kroz međudržavni ugovor s Francuskom osigurana je obročna otplata koja neće ugrožavati financijske sposobnosti RH.

S objavom odluke čekalo se gotovo pola godine, zbog potresa na Banovini i trećeg vala pandemije, jer je Vlada procijenila kako bi objava odluka bila u to vrijeme neprimjerena. Do samoga kraja Vlada nije željela ni po čemu dati naslutiti je li njezin izbor američki F-16, blok 70/72, dakle najnovija varijanta pouzdanog američkog borbenog zrakoplova, ili francuski malo rabljeni Rafale F3R. I jedan i drugi izbor bili bi odlični i gotovo nevjerojatni rasplet dvojbe koja traje petnaestak godina, a činjenica jest da je bilo jako malo onih koji bi pomislili da će na kraju Hrvatska ipak uspjeti nabaviti tako moderan i sofisticiran borbeni zrakoplov.

Prevagu je u neizvjesnoj utrci između ponude SAD-a i Francuske očito odnijela i vanjskopolitička usredotočenost Hrvatske na EU te dogovor da se radi na osnaživanju europskih vojski primarno vojnim nabavama naoružanja i opreme proizvedene u EU. Plenković kao premijer u drugom mandatu smatra prioritetom uvrštenje RH u schengenski prostor, potom u eurozonu, a istodobno hrvatskoj obrambenoj industriji želi širom otvoriti vrata u novom i izdašnom Europskom obrambenom fondu koji će i našoj industriji i znanstvenim institutima, a tako i HV-u potencijalno dati mnoge razvojne mogućnosti, novac i povlastice. SAD pri tome ostaje strateški partner Hrvatskoj jer neke iduće vojne nabave i donacije helikoptera Black Hawk i oklopnih vozila Bradley stizat će i dalje iz SAD-a, koji je podržao odluku Zagreba da kupi francuske lovce. Poručili suu Hrvatskoj da će interoperabilnost zrakoplova učiniti snažnog saveznika u NATO-u još snažnijim, priopćilo je u petak američko veleposlanstvo u Zagrebu.

9000 sati naleta, dosta do 2050.

Francuska je dosad na tržištu nudila samo nove avione, ali je prvi put rabljene Rafale ponudila baš Hrvatskoj u rujnu 2020. Nakon objave izbora, Hrvatska i Francuska radit će na sadržaju ugovora, a očekuje se da će biti potpisan do kraja 2021. Iduće 2022., naime, na obuku od 18 mjeseci trebaju otići prvi piloti i tehničari, koji će nakon povratka obučavati druge. Za to vrijeme u Hrvatskoj će se raditi na podizanju dodatne infrastrukture, novih kondicioniranih hangara i ostalih prilagodbi na zagrebačkom Plesu.

Hrvatska nabavlja rabljene Rafalee, ne starije od 10 godina, navodno s potrošenih oko 7000 sati naleta, dakle s preostalih pola resursa. Rafalei će u Francuskoj prije isporuke proći servis čime će im životni vijek biti produljen na čak 9000 preostalih sati naleta, dovoljno do 2050. Izbor Rafalea bio je izložen kritici jer su skupi za održavanje, cijena sata naleta je oko 18.000 eura. Ima zabrinutosti zbog toga kako će naši piloti, koji lete na avionima 2. generacije, prijeći na avion 4., 5. generacije, no u MORH-u ne dvoje da su naši piloti spremni za obuku na sofisticiranom Rafaleu.