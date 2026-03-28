FUNKCIONIRANJE VLASTI

Pregovori stoje, razaranja se nastavljaju: Što ako rat potraje još nekoliko godina?

Ukrainian servicemen fire a self-propelled howitzer towards Russian troops near the frontline town of Chasiv Yar
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
28.03.2026.
u 18:07

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da Ukrajina i Sjedinjene Američke Države još uvijek trebaju razviti sporazum o sigurnosnim jamstvima koji Kijev dugo traži od Washingtona

Rat u Ukrajini traje već više od četiri godine, a tamošnji su se čelnici krenuli pripremati na to da sukob potraje još godinama. Prema izvorima Ukrainske Pravde, predsjednik Volodimir Zelenski dao je zadatak Andriju Motovilovetsu, prvom zamjeniku šefa zastupničkog kluba stranke Sluga naroda, da pripremi plan kako bi parlament trebao funkcionirati ako Ukrajina bude morala nastaviti ratovati još tri godine.

"Shvaćamo da će trilateralni pregovori najvjerojatnije biti zamrznuti jer nijedna strana nije spremna na ustupke. Zato moramo pripremiti plan za funkcioniranje trenutnog parlamenta za još jednu, dvije ili tri godine. Andrij Motovilovets radi na tome. Nije ograničen rokom, ali aktivno izrađuje taj plan", otkrio je jedan izvor iz stranke. 

SAD i Rusija navodno pritišću Ukrajinu da povuče svoje snage iz Donjecke oblasti. Navodno bi, ako ne bude napretka, Washington mogao odustati od pregovora i usmjeriti se na vojne operacije u Iranu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak, kako prenosi Reuters, da Ukrajina i Sjedinjene Američke Države još uvijek trebaju razviti sporazum o sigurnosnim jamstvima koji Kijev dugo traži od Washingtona, nakon što je prethodno opisao dokument kao potpuno spreman. Sigurnosna jamstva bila su jedna od tema o kojima su razgovarali predstavnici Kijeva i Washingtona na sastanku na Floridi. Naime, Kijev želi čvrsta obećanja SAD-a i saveznika da će mu priskočiti u pomoć ako Rusija ponovno napadne nakon završetka rata.

Ključne riječi
Rusija Ukrajina rat u Ukrajini

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

