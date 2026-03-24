ZAŠTITA ZRAČNOG PROSTORA

Članica NATO-a podignula zrakoplove: U njezinom susjedstvu odjekivali su udari

Pilot dead after Polish F-16 jet crashes during airshow rehearsal in Radom
Dora Taslak
24.03.2026.
u 12:24

NATO od rujna, kada je oko 20 ruskih dronova prešlo na poljski teritorij, rotira dodatne borbene zrakoplove za zaštitu poljskog zračnog prostora

Poljska, članica NATO-a, rano jutros podignula je nekoliko zrakoplova, nakon što je u ruskim noćnim napadima na susjednu Ukrajinu poginulo najmanje četvero ljudi. Poljska vojska priopćila je da su dva borbena zrakoplova i zrakoplov za rano upozoravanje, opremljen snažnim senzorima za otkrivanje prijetnji na velikoj udaljenosti, poletjeli s njezinih baza nakon što su detektirani ruski dalekometni zračni napadi na Ukrajinu, prenosi Newsweek.

Naime, Poljska često diže svoje zrakoplove kada Moskva napada Ukrajina. NATO od rujna, kada je oko 20 ruskih dronova prešlo na poljski teritorij, rotira dodatne borbene zrakoplove za zaštitu poljskog zračnog prostora. Poljsko operativno zapovjedništvo priopćilo je da je svoje sustave protuzračne obrane na tlu i radarske sustave podiglo na najviši stupanj pripravnosti. "Ove su akcije preventivne prirode i usmjerene su na osiguranje zračnog prostora i njegovu zaštitu, posebno u područjima koja graniče s ugroženim regijama“, kazale su poljske oružane snage.

Prema ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom, Rusija je ispalila gotovo 400 dronova i lansirala 34 projektila, uključujući balističke projektile. Ukrajinske zračne snage kažu da je protuzračna obrana presrela 25 projektila te 365 dronova. Pogođene su 22 lokacije diljem Ukrajine, a ostaci uništenih dronova pali su na deset mjesta. 

Podsjetimo, snage NATO-a hitno su podignute prošloga tjedna nakon što je ruski ratni zrakoplov SU-30 ušao u estonski zračni prostor blizu otoka Vaindloo te tamo ostao oko jedne minute. Jedinice talijanskog ratnog zrakoplovstva tada su poletjele kako bi odbile rusku letjelicu. "Nije postojala prijetnja sigurnosti Estonije", rekao je estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna. 
