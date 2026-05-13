MOĆNI ALAT

Putin dobio novu ovlast: Ruska vojska sada može 'štititi' građane od stranih sudova

Russian President Vladimir Putin holds a meeting in Moscow
MIKHAIL METZEL/REUTERS
Autor
Tea Tokić
13.05.2026.
u 16:30

Zakon također predviđa da će, odlukom predsjednika, državna tijela poduzimati mjere zaštite građana u slučajevima uhićenja, kaznenog progona ili drugih pravnih postupaka koje vode strani sudov

Ruska Državna duma, donji dom ruskog parlamenta, u srijedu je usvojila prijedlog zakona koji podržava vlada, a kojim se omogućuje korištenje vojske za zaštitu građana u slučajevima uhićenja, kaznenog progona ili drugih pravnih postupaka koje pokrenu strani sudovi. Rezultati glasanja objavljeni su na službenoj stranici parlamenta, a za zakon je glasalo 381 zastupnika, odnosno 84,7 posto, dok nitko nije bio protiv niti suzdržan.

Prema pisanju agencije Anadolu, obrazloženju prijedloga zakona navodi se kako prema postojećem zakonodavstvu predsjednik već ima ovlasti rasporediti oružane snage za zadatke koji nisu izravno povezani s njihovom vojnom svrhom. Novi zakon dodatno proširuje te ovlasti te omogućuje šefu države korištenje vojske radi zaštite građana od progona stranih ili međunarodnih sudova u kojima Rusija ne sudjeluje.

Zakon također predviđa da će, odlukom predsjednika, državna tijela poduzimati mjere zaštite građana u slučajevima uhićenja, kaznenog progona ili drugih pravnih postupaka koje vode strani sudovi. Ako zakon potpiše ruski predsjednik Vladimir Putin, stupit će na snagu deset dana nakon službene objave.

Pojedini stručnjaci smatraju da bi ova mjera mogla biti „nefunkcionalna, ali prijeteća”, jer bi strane države ubuduće mogle dvaput razmisliti prije nego što pritvore, primjerice, rusku povjerenicu za prava djece Maria Lvova-Belova, za kojom je Međunarodni kazneni sud raspisao nalog zbog optužbi za „otmicu” ukrajinske djece.

Ključne riječi
vojska Rusija Vladimir Putin

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Sidewinder
Sidewinder
16:48 13.05.2026.

Nitko nesme da vas bije, osim..

