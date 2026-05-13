ZAŠTITA GRADOVA

Štit od dronova iznad Njemačke grade dva giganta

Autor
Ivica Beti
13.05.2026.
u 16:33

Zbog trenutačne geopolitičke situacije zaštita kritične infrastrukture postaje sve važnija, pa se razvijaju tehnologije za kibernetičku sigurnost

Najveći njemački proizvođač oružja Rheinmetall proširuje proizvodnju dronova "kamikaza". Tvrtka već ima proizvodni pogon u Braunschweigu, no u planu je proizvodnja u još jednoj tvornici, pišu njemački mediji. Izvršni direktor Armin Papperger jučer je na godišnjoj glavnoj skupštini najavio serijsku proizvodnju i u tvornici u Neussu u blizini Düsseldorfa, u kojoj su se proizvodili automobilski dijelovi.

Glasnogovornik kompanije potvrdio da je će se tvornica u Neussu u budućnosti koristiti za proizvodnju naoružanja, poput dronova modela FV-014, koji se u zraku mogu održati 70 minuta prije nego što udare u metu i eksplodiraju. Njemačke oružane snage nedavno su naručile takve projektile za 300 milijuna eura, a prve isporuke planirane su za sljedeću godinu. Prema izvješćima, dronovi imaju domet do 100 kilometara, a bojeva glava, uključujući detonator, teži oko četiri kilograma. Osim za prijenos eksploziva, mogu se koristiti i u izviđačke svrhe. Dronovi su dobili nadimak "kamikaze" jer su dizajnirani za jednokratnu upotrebu. U industrijskom žargonu nazivaju se "lutajuće streljivo". Lansiraju se iz spremnika s detonatorom i ne mogu sletjeti i ponovno se upotrijebiti. Ako u predviđenom vremenu ne pronađu cilj, prelaze u kontrolirano rušenje. Njemački Rheinmetall dron je razvio u roku od nekoliko mjeseci, otkrio je izvršni direktor Papperger na godišnjoj glavnoj skupštini: "S bojevom glavom od četiri kilograma, kombinira izviđačke i borbene sposobnosti." Posebno važnim drži to što se u potpunosti proizvodi unutar EU.

dronovi Deutsche Telekom Rheinmetall Njemačka

Komentara 1

Pogledaj Sve
DR
Drveni
15:51 13.05.2026.

Nemogu zaustaviti ilegalne migracije a grade štit od dronova

