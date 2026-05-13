Štit od dronova iznad Njemačke grade dva giganta

Najveći njemački proizvođač oružja Rheinmetall proširuje proizvodnju dronova "kamikaza". Tvrtka već ima proizvodni pogon u Braunschweigu, no u planu je proizvodnja u još jednoj tvornici, pišu njemački mediji. Izvršni direktor Armin Papperger jučer je na godišnjoj glavnoj skupštini najavio serijsku proizvodnju i u tvornici u Neussu u blizini Düsseldorfa, u kojoj su se proizvodili automobilski dijelovi.



Glasnogovornik kompanije potvrdio da je će se tvornica u Neussu u budućnosti koristiti za proizvodnju naoružanja, poput dronova modela FV-014, koji se u zraku mogu održati 70 minuta prije nego što udare u metu i eksplodiraju. Njemačke oružane snage nedavno su naručile takve projektile za 300 milijuna eura, a prve isporuke planirane su za sljedeću godinu. Prema izvješćima, dronovi imaju domet do 100 kilometara, a bojeva glava, uključujući detonator, teži oko četiri kilograma. Osim za prijenos eksploziva, mogu se koristiti i u izviđačke svrhe. Dronovi su dobili nadimak "kamikaze" jer su dizajnirani za jednokratnu upotrebu. U industrijskom žargonu nazivaju se "lutajuće streljivo". Lansiraju se iz spremnika s detonatorom i ne mogu sletjeti i ponovno se upotrijebiti. Ako u predviđenom vremenu ne pronađu cilj, prelaze u kontrolirano rušenje. Njemački Rheinmetall dron je razvio u roku od nekoliko mjeseci, otkrio je izvršni direktor Papperger na godišnjoj glavnoj skupštini: "S bojevom glavom od četiri kilograma, kombinira izviđačke i borbene sposobnosti." Posebno važnim drži to što se u potpunosti proizvodi unutar EU.