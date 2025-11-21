Stiže snijeg! Zabijelit će velik dio Hrvatske, evo gdje bi moglo pasti više od 20 centimetara

Ako je suditi prema prognozi, za vikend nas u unutrašnjosti i gorju očekuje prava zimska idila. Vrijeme će danas biti pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, u Dalmaciji obilnijima i praćenima grmljavinom. U unutrašnjosti mjestimice susnježica i snijeg, osobito u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Vjetar umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita navečer i olujna bura, na jugu južni i jugozapadni vjetar te jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu od 10 do 15 °C.

Sutra oblačno, vjetrovito, u unutrašnjosti i hladno. Na Jadranu kiša, u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, u gorju debljeg. Puhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu jaka, podno Velebita olujna bura s orkanskim udarima, na jugu jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka između -3 i 2, na sjevernom Jadranu od 2 do 7, a u Dalmaciji od 7 do 13 °C.

Za sutra je za cijelu Hrvatsku, osim dubrovačke regije, izdano upozorenje. Za gospićku regiju upaljen je narančasti meteoalarm zbog snijega koji će padati. - Snijeg i stvaranje novog snježnog pokrivača. Mogući zapusi. Visina novog snijega veća od 20 cm - upozorava DHMZ. U osječkoj i zagrebačkoj regiji očekuje se više od pet centimetara snijega, a u karlovačkoj bi moglo pasti više od 10 centimetara. Za Kvarner i Kvarnerić za sutra je upaljen crveni meteoalarm zbog udara bure do 165 kilometara na sat.

Foto: DHMZ

U nedjelju sunčana razdoblja, a kiše će mjestimice biti na jugu. U ponedjeljak ponovno kiša, na Jadranu i pljuskovi. U nedjelju vjetar u slabljenju, na Jadranu bura u okretanju na sjeverozapadnjak. U ponedjeljak slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu mjestimice i jako jugo. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene, na kopnu za vikend hladno.

- Početak vikenda bit će oblačan, snježan i vjetrovit. Stvaranje snježnog pokrivača vrlo je vjerojatno i u nizinama, a u gorju su moguće mećave i zapusi jer će puhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan. U nedjelju postupno smirivanje i razvedravanje. U ponedjeljak s južnim i jugozapadnim vjetrom slijedi porast temperature, naoblake te kiša. I na Jadranu će nedjelja biti najmirnija i najsunčanija, a subota pak većinom najkišovitija i najvjetrovitija. Često obilne kiše bit će u Dalmaciji, dok će na sjevernom Jadranu uz mjestimičnu kišu padati i snijeg. Duž većeg dijela Jadrana će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita na udare i orkanska. U ponedjeljak ponovno južina i kiša duž cijele obale - prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.