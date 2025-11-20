Snijeg pada u Gorskom kotaru, sutra će ga biti još više: Evo kakav nas vikend čeka

U Gorskom kotaru mjestimice pada snijeg. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja i zastoji mogući su u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te zbog najavljene susnježice i snijega, osobito u gorju, na put ne kreću bez zimske opreme, javlja HAK.

Hrvatsku u petak i tijekom vikenda očekuje nagla promjena vremena uz obilne oborine i vrlo jak vjetar. Prema prognozi DHMZ-ove meteorologinje Kristine Klemenčić Novinc za HRT, najnestabilnije će biti u subotu, dok će se tek u nedjelju vrijeme nakratko smiriti. Na istoku zemlje dan će proći pod gustim oblacima. U Slavoniji, Baranji i Srijemu povremeno će padati kiša, a ponegdje i snijeg, osobito prema zapadu regije. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar uz temperature od 1 do 5 stupnjeva. U središnjoj Hrvatskoj očekuje se još hladnije vrijeme. Bit će oblačno uz susnježicu i snijeg, ponajprije ujutro i ponovno navečer. Sjeverni vjetar prema kraju dana će jačati.

Na sjevernom Jadranu bura će jačati tijekom dana pa će navečer biti jaka i olujna, podno Velebita i orkanska. Na obali će padati kiša, dok će u gorju padati snijeg i stvarati novi pokrivač. Kraćih sunčanih razdoblja može biti uglavnom na otocima. Temperatura u višim predjelima bit će oko nule, dok će se na obali kretati od 4 do 12 stupnjeva. U Dalmaciji se očekuje mnogo oblaka, a lokalno je moguća obilna kiša i grmljavina, osobito prema jugu. Na sjevernom dijelu zapuhat će umjerena do jaka bura, dok će južnije od Splita veći dio dana puhati jugozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura od oko 9 stupnjeva u unutrašnjosti i do 15 stupnjeva na otocima. Kišovito će biti i na krajnjem jugu Hrvatske gdje također može pasti obilna oborina. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar, povremeno jak.

Foto: DHMZ

"Početak vikenda bit će oblačan, snježan i vjetrovit. Stvaranje snježnog pokrivača vrlo je vjerojatno i u nizinama, a u gorju su moguće mećave i zapusi jer će puhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan. U nedjelju postupno smirivanje i razvedravanje. U ponedjeljak s južnim i jugozapadnim vjetrom slijedi porast temperature, naoblake te kiša. I na Jadranu će nedjelja biti najmirnija i najsunčanija, a subota pak većinom najkišovitija i najvjetrovitija. Često obilne kiše bit će u Dalmaciji, dok će na sjevernom Jadranu uz mjestimičnu kišu padati i snijeg. Duž većeg dijela Jadrana će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita na udare i orkanska. U ponedjeljak ponovno južina i kiša duž cijele obale", navodi meteorologinja.