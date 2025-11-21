Zbog bure i snijega zatvorena autocesta prema Rijeci za kamione, ne idite na put bez zimske opreme!

Snijeg i kiša padaju diljem Hrvatske, a zbog loših vremenskih uvjeta neke ceste u zatvorene za kamione i tegljače. Autocesta A6 Rijeka–Zagreb jutros je od 6 sati ponovno otvorena za sav promet na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica, nakon što je tijekom noći bila zatvorena zbog nepovoljnih vremenskih prilika. HAK upozorava vozače na i dalje vrlo zahtjevne uvjete u višim predjelima Gorskog kotara i Like, gdje su na snazi brojna ograničenja.

Zbog snijega i poledice zabrana je prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te sva vozila bez odgovarajuće zimske opreme na nizu državnih i županijskih cesta.

U Gorskom kotaru ograničenja vrijede na cestama DC3 (Zdihovo–Stubica–Kupjak–Delnice–Gornje Jelenje–Kikovica), DC32 (Prezid–Delnice), DC42 (Stubica–Ogulinski Hreljin), DC203 (Brod na Kupi–Delnice), DC305 (Parg–Čabar), DC501 (Gornje Jelenje–Oštrovica–Meja) te DC549 (Vrata–Fužine). Zimski uvjeti obuhvaćaju i više županijskih prometnica, među njima Platak–Kamenjak, Crni Lug–Mrzle Vodice–Gornje Jelenje, Vrbovsko–Ravna Gora–Kupjak, Kraljev Jarak–Fužine–Lukovo, Hreljin–Zlobin–Fužine–Vrata–Bukovac i Sopač–Mrkopalj–Tuk, kao i brojne lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja.

U Lici je slična situacija: zabrane vrijede na državnoj cesti DC23 (Kapela–Žuta Lokva), na cesti DC218 (Užljebić–Donji Lapac–Bjelopolje) te na županijskim cestama Dobroselo–Srb i Donji Lapac–Mazin.

Orkanska bura stvara poteškoće i na Kvarneru. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga, kao i na državnoj cesti DC99 i lokalnoj cesti Kraljevica–Križišće, zabranjen je promet autobusima na kat, motociklima te vozilima s kamp prikolicama.

Na dionicama magistrale između Novog Vinodolskog i Senja te između Karlobaga i Svete Marije Magdalene uvedene su dodatne zabrane, pa ondje ne smiju voziti ni dostavna vozila ni vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 Knin–Sinj, u mjestu Otišić promet se vodi naizmjenično jednim trakom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i prilagodba brzine uvjetima na cesti.

HAK poziva sve sudionike u prometu da prije putovanja provjere stanje na cestama te da se na put ne upuštaju bez propisane zimske opreme.