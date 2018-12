Stiže prava zima, temperature padaju u debeli minus, a očekuje se i obilniji snijeg

Sve je veća vjerojatnost da dosadašnje idilične predblagdanske slike upotpuni snijeg - u četvrtak u gorju, zatim i u sjevernijim krajevima unutrašnjosti, javlja HRT.

Ipak će srijeda biti suha, čak i sunčana, ali i hladnija, no već od četvrtka dolazi do promjene vremena. Tako će sutra minimalna temperatura u gorju biti od -7 do -3 °C ujutro, a u središnjoj Hrvatskoj -4 do -1 °C. Poslijepodne će biti toplije, ali neće ići iznad 7°C.

Krajem tjedna dolazi do većeg zahlađenja i više količine oborina. Na kopnu će u četvrtak doći do naoblačenja uz snijeg ponajprije u gorju, a već u petak oblačno uz snijeg, u nekim područjima obilniji. U nedjelju se očekuju niske temperature, s najnižom -7, a najvišom 0°C.

Na sjevernom će Jadranu u nastavku tjedna prevladavati oblačno, povremeno s kišom i snijegom te jakom burom. Na srednjem i južnom Jadranu većinom kiša, u drugom dijelu petka i u subotu i obilnija, uz grmljavinu. Ali će od petka puhati jugo pa će donijeti i više temperature.