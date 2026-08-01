Nova drama na splitskom aerodromu: Avionu pukla guma, svi letovi su otkazani

Na splitskom aerodromu dogodila se situacija koja je rezultirala kompletnom obustavom prometa. Kako piše Slobodna Dalmacija, nakon što je sinoć zračni promet bio prekinut zbog pojave drona u blizini piste, novi incident dogodio se danas poslijepodne nakon slijetanja zrakoplova španjolske aviokompanije Iberia.

Kako je izvijestio Mate Melvan iz Zračne luke Split, na zrakoplovu Airbus, koji je iz Madrida sletio u 16.22 sati na letu IB0945, puknula je guma na prednjem stajnom trapu. Zrakoplov je zbog toga ostao zaustavljen na uzletno-sletnoj stazi.

--Svi putnici sigurno su iskrcani i upućeni u putnički terminal na preuzimanje prtljage i nastavak putovanja- rekao je Melvan za Slobodnu Dalmaciju. Uzletno-sletna staza privremeno je zatvorena, a u tijeku je uklanjanje zrakoplova i stvaranje uvjeta za nastavak prometa.

Riječ je o drugom ozbiljnom poremećaju u radu zračne luke u kratkom razdoblju. Zbog drona koji se sinoć više puta pojavljivao u blizini piste promet je iz sigurnosnih razloga bio obustavljen oko dva sata, nekoliko letova bilo je otkazano, a na terminalu su se stvorile velike gužve.