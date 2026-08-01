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NOVI INCIDENT

Nova drama na splitskom aerodromu: Avionu pukla guma, svi letovi su otkazani

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Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
01.08.2026.
u 17:42
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Kako je izvijestio Mate Melvan iz Zračne luke Split, na zrakoplovu Airbus, koji je iz Madrida sletio u 16.22 sati na letu IB0945, puknula je guma na prednjem stajnom trapu

Na splitskom aerodromu dogodila se situacija koja je rezultirala kompletnom obustavom prometa. Kako piše Slobodna Dalmacija, nakon što je sinoć zračni promet bio prekinut zbog pojave drona u blizini piste, novi incident dogodio se danas poslijepodne nakon slijetanja zrakoplova španjolske aviokompanije Iberia.

Kako je izvijestio Mate Melvan iz Zračne luke Split, na zrakoplovu Airbus, koji je iz Madrida sletio u 16.22 sati na letu IB0945, puknula je guma na prednjem stajnom trapu. Zrakoplov je zbog toga ostao zaustavljen na uzletno-sletnoj stazi.

--Svi putnici sigurno su iskrcani i upućeni u putnički terminal na preuzimanje prtljage i nastavak putovanja- rekao je Melvan za Slobodnu Dalmaciju. Uzletno-sletna staza privremeno je zatvorena, a u tijeku je uklanjanje zrakoplova i stvaranje uvjeta za nastavak prometa.

Riječ je o drugom ozbiljnom poremećaju u radu zračne luke u kratkom razdoblju. Zbog drona koji se sinoć više puta pojavljivao u blizini piste promet je iz sigurnosnih razloga bio obustavljen oko dva sata, nekoliko letova bilo je otkazano, a na terminalu su se stvorile velike gužve.

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Komentara 3

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LL
lijepa_li si
18:22 01.08.2026.

drama! svi letovi otkazani! dežurni katastrofičari! svi žele u hrvatsku! svi vole hrvatsku! ,sem pozorišnih, pregalaca i onih drugih!

PU
puran
17:56 01.08.2026.

Ne jednom avionu pukne prozorsko staklo, sad ovome pukne guma, a još jedino ostaje vlak, dok i on jednom ne sklizne sa tračnica, onda laganini pješaka.

Avatar Crveni HDZ
Crveni HDZ
17:56 01.08.2026.

Puče guma, a rezerve nema!

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