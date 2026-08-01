FOTO Kaos u prometu ne jenjava od jutra: Na Bajakovu kolona 9 kilometara, pogledajte kako izgleda A1

S prvim danom kolovoza krenuo je vrhunac turističke sezone na našoj obali, a samim time i ogromne gužve u prometu koje od ranog jutra ne jenjavaju. Prema poslijednjem izvješću HAK-a, promet je vrlo gust na svim važnijim cestama prema moru, a kolone i zastoji stvaraju se pred naplatnim postajama, u zonama tunela i čvorova te na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i graničnim prijelazima. Vozače se poziva da prilagode brzinu uvjetima na cesti i održavaju sigurnosni razmak.

Najveće gužve bilježe se na autocesti A1 prema Dalmaciji. U kolonama u pokretu, uz povremene zastoje, vozi se između Karlovca i tunela Mala Kapela te između čvorova Otočac i Rovanjska. Dvije prometne nesreće između Gospića i Gornje Ploče dodatno usporavaju promet prema Dubrovniku, dok se tuneli Brezik i Grič povremeno zatvaraju kako bi se spriječilo zaustavljanje vozila u njima. U smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje duge su oko kilometar.

Na autocesti A3 prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko devet kilometara. Pred naplatnim postajama Trakošćan na A2 u smjeru Zagreba čeka se u koloni dugoj oko dva kilometra, a jednaka je kolona i pred naplatom Goričan na A4 prema Mađarskoj.

Na A7 se između Hreljina i Šmrike vozi usporeno, u kolonama s povremenim zastojima. Vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom preporučuje se izlazak na čvorovima Hreljin ili Križišće. Na prilazu Krčkom mostu u smjeru otoka kolona se proteže od rotora Šmrika. Usporeno se vozi i na Istarskom ipsilonu u zonama radova kod tunela Učka i mosta Mirna. Na državnoj cesti DC1 zastoji su kod Korenice i Otrića, dok je zbog prometne nesreće u Dugopolju uvedena privremena regulacija prometa.