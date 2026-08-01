Dalj trajno čuva uspomenu na 39 poginulih heroja

U Dalju je obilježena 35. obljetnica jednog od najtragičnijih događaja iz Domovinskog rata, kada je u obrani Policijske postaje život izgubilo 39 hrvatskih branitelja – 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četiri pripadnika Civilne zaštite. Oni su 1. kolovoza 1991. branili ne samo policijsku postaju nego i stanovnike Dalja, Aljmaša i Erduta od napada postrojbi tadašnje JNA i pridruženih srpskih paravojnih snaga. Komemoracija je započela kod spomen-obilježja u Aljmašu, gdje su zapaljene svijeće i spušten vijenac u Dunav u znak sjećanja na prognane stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta, koji su toga dana 1991. šlepovima evakuirani u Osijek. Uslijedio je mimohod ratnih zastava do Postaje granične policije Dalj, gdje su brojna izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće.

– Naša je dužnost iz godine u godinu dolaziti na ovo mjesto i pokloniti se svima koji su dali ono najvrjednije što su imali – vlastiti život za slobodnu i neovisnu Hrvatsku – poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. On je istaknuo kako je agresor pokušao Hrvatima oduzeti pravo na vlastitu državu, ali da je upravo na krajnjem istoku Hrvatske postalo jasno kako u tome neće uspjeti. Posebno je naglasio važnost prenošenja istine mladim naraštajima jer su, rekao je, upravo na ovakvim mjestima postavljeni temelji hrvatske države.

Ministar obrane Ivan Anušić prisjetio se hrabrosti branitelja koji su, unatoč brojčanoj i tehničkoj nadmoći neprijatelja, odbili predaju i ostali na svojim položajima do kraja. Podsjetio je kako je borba završila tek kada je tenkovski projektil pogodio policijsku postaju i sravnio je sa zemljom, nakon čega pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi, kako je rekao, "nisu poštedjeli nikoga". U sklopu obilježavanja održana je i Memorijalna utrka "Dalj '91.", u kojoj su policajci, vojnici i pripadnici Civilne zaštite noseći zastave s likovima poginulih branitelja još jednom odali počast njihovoj žrtvi.