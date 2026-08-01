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MATO FRANKOVIĆ

Nakon ovog mandata sigurno se više neću kandidirati za dubrovačkog gradonačelnika

Autor
Slavica Vuković
01.08.2026.
u 16:25
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Gradonačelnik Dubrovnika, koji živi pod policijskom zaštitom, o novom Generalnom urbanističkom planu koji je prerastao okvire lokalne politike i postao jedna od najvažnijih nacionalnih tema

Povod za razgovor s Matom Frankovićem, dubrovačkim gradonačelnikom, novi je dubrovački Generalni urbanistički plan (GUP) koji je prerastao okvire lokalne politike i postao jedna od najvažnijih nacionalnih tema. Plan kojim bi se više od 180 građevinskih zona pretvorilo u zelene površine otvorio je raspravu o budućnosti hrvatskog prostora, izazvao snažne političke reakcije, ali i doveo do ozbiljnih prijetnji zbog kojih gradonačelnik živi pod policijskom zaštitom. Istodobno, njegov govor na otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara, u kojem je poručio da prostor više ne smije biti roba, naišao je na neuobičajeno široku potporu – od akademske zajednice do političkih neistomišljenika. Je li upravo pitanje zaštite prostora postalo rijetka tema oko koje se u Hrvatskoj stvara društveni konsenzus? Može li dubrovački model označiti početak drukčije politike urbanog razvoja i postati primjer drugim gradovima? U razgovoru govorimo i o političkoj cijeni donošenja novog GUP-a, zaštiti prostora, priuštivom stanovanju, održivom turizmu, prometnoj budućnosti grada te viziji Dubrovnika u desetljećima koja dolaze.

Ključne riječi
Mato Franković turizam GUP Dubrovnik

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