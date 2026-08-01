Mnoštvo iz BiH i Hrvatske oprostilo se čovjeka koji je život posvetio povezivanju triju naroda

U mjestu Vesela Straža nedaleko od Bugojna u subotu je na posljednji počinak ispraćen Husein Huso Smajić, poznat po humanitarnom radu i promicanju suživota među narodima i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Smajić je pokopan na obiteljskom posjedu, u blizini crkve Gospe od Anđela koju je dao izgraditi pokraj ostataka srednjovjekovne katoličke crkve. Posljednjem ispraćaju nazočili su brojni ljudi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, piše Fenix.

Tijekom života isticao je da svojim djelima želi biti primjer budućim generacijama te pokazati da je suživot moguć bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Za doprinos promicanju tolerancije i međuljudskog povjerenja dobio je priznanje Osoba godine u BiH u izboru Večernjakova pečata. Na svojem zemljištu, na lokalitetu Crkvina u Veseloj Straži, otkrio je i dao konzervirati temelje srednjovjekovne crkve te grob za koji se pretpostavlja da je pripadao jednoj od bosanskih kraljica i njezinu sinu. Smajić je smatrao da bi mogla biti riječ o grobu kraljice Jelene Grube, dok postoje i pretpostavke da su ondje pokopani kraljica Vitača i njezin sin, kralj Stjepan Ostojić. Te bi se pretpostavke mogle potvrditi ili odbaciti tek dodatnim istraživanjima i analizom DNK.

Nedaleko od ostataka srednjovjekovne crkve dao je sagraditi novu crkvu posvećenu Gospi od Anđela, koju je 2022. godine svečano blagoslovio kardinal Vinko Puljić. Upravo je pokraj te crkve, dan uoči svetkovine Gospe od Anđela, Smajić i pokopan. Od njega se u svoje ime i u ime kardinala Puljića oprostio fra Mirko Majdandžić iz Fojnice, dok je oproštajno pismo vrhbosanskog nadbiskupa pročitao bugojanski župnik fra Jure Šekerija.

Prema želji pokojnika, franjevački tamburaški zbor iz Fojnice izveo je pjesmu „Otišao je moj otac polako“, a dirljivim se riječima od njega oprostila i njegova unuka Jelena. U pogrebnoj povorci bili su i predstavnici drugih vjerskih zajednica, među kojima bugojanski prota, otac Slavica, te imam iz susjednog Prusca, čime je i posljednji ispraćaj odražavao vrijednosti zajedništva i međusobnog poštovanja koje je Smajić cijeli život zastupao.