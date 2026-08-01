Spriječio 'domoljube' da oskvrnu povijest

Ti ljudi ne znaju tko je Rade Končar, a to nije njihova greška, nego odgovornost roditelja. No za neke elementarne stvari neznanje nije opravdanje. Jer zna se tko su bili fašisti i nacisti, što su bili koncentracijski logori, tko su bili kolaboracionisti, o tomu ne može biti dvojbi.

Poručio je to Željko Burić, HDZ-ov gradonačelnik Šibenika, "domoljubima" kojima ništa nije sveto. Tim Marka Perkovića Thompsona, čovjeka koji valjda smatra da osim njega nitko nije zaslužan za slobodu Hrvatske, stavio je kemijske toalete uz betonske stupove za koje su bili vezani Končar i 25 antifašista prije no što su ih fašisti 1942. strijeljali.

Thompsonov tim za to oskvrnuće hrvatske povijesti nije imao nikakvu dozvolu jer za velike "domoljube" zakoni ove države ne vrijede. Čim je doznao za besramnu provokaciju, Burić je naložio uklanjanje WC-a podsjetivši pjevačev tim da pročitaju što im piše u ugovoru koji su potpisali s Gradom.