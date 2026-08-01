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Komentari
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Osoba tjedna: Željko Burić

Spriječio 'domoljube' da oskvrnu povijest

Zeljko Buric
hrvoje jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
01.08.2026.
u 14:41
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Željko Burić naredio je uklanjanje kemijskih WC-a koje je Thompsonov tim bez dozvole postavio uz spomenik Rade Končara i 25 strijeljanih antifašista u Šibeniku

Ti ljudi ne znaju tko je Rade Končar, a to nije njihova greška, nego odgovornost roditelja. No za neke elementarne stvari neznanje nije opravdanje. Jer zna se tko su bili fašisti i nacisti, što su bili koncentracijski logori, tko su bili kolaboracionisti, o tomu ne može biti dvojbi.

Poručio je to Željko Burić, HDZ-ov gradonačelnik Šibenika, "domoljubima" kojima ništa nije sveto. Tim Marka Perkovića Thompsona, čovjeka koji valjda smatra da osim njega nitko nije zaslužan za slobodu Hrvatske, stavio je kemijske toalete uz betonske stupove za koje su bili vezani Končar i 25 antifašista prije no što su ih fašisti 1942. strijeljali.

Thompsonov tim za to oskvrnuće hrvatske povijesti nije imao nikakvu dozvolu jer za velike "domoljube" zakoni ove države ne vrijede. Čim je doznao za besramnu provokaciju, Burić je naložio uklanjanje WC-a podsjetivši pjevačev tim da pročitaju što im piše u ugovoru koji su potpisali s Gradom. 

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Ključne riječi
Marko Perković Thompson željko Burić osoba tjedna

Komentara 4

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VA
VanjaPlank
14:50 01.08.2026.

Kakav tendenciozan pamflet.. To je kao da netko napiše da Danka Derifaj umišlja da jedino ona može po privatnim terasama provaljivat i plašit djecu koja su bila sama u kuči.

RA
Raptor
16:08 01.08.2026.

Burić je, poput ministra Vlajčića, pripadnik vladajuće koalicije koji je počeo razlikovati kvazi domoljublje od pojavnih oblika stvarnog domoljublja. Thompson radi pogrešku za pogreškom. Razlog bahatost i okruženost ljudima koji nisu svjesni svojih kognitivnih deficita. Zbog oholosti dečki su izgubilii dodir sa stvarnošću. Politika im u tome puno pomaže. Ali trebaju znati da, kad počnu smetati politici, ona će ih naprosto ispljunuti.

oštija
15:01 01.08.2026.

Meni je samo žao što se u Hrvata glazbena kultura ukus svela na ovog pijevca.

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