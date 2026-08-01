Kako je UN-ov povjerenik za ljudska prava Volker Türk povezao stare neprijatelje i posvadio povijesne saveznike

Iako se ne događa baš svaki dan da Sjedinjene Države, Rusija i Izrael u Ujedinjenim narodima glasaju jednako, takvi slučajevi i nisu tolika rijetkost. To se dogodilo i prilikom obilježavanja treće godišnjice ruske invazije na Ukrajinu početkom prošle godine, kada se Izrael pridružio SAD-u i Rusiji glasajući protiv rezolucije u UN-u koja je osuđivala rusku agresiju i potvrđivala ukrajinski teritorijalni integritet, što je kolumnist The New York Timesa Bret Stephens tada nazvao "najsramotnijom američkom odlukom u UN-u u povijesti". Nacrt te rezolucije tada su pripremile europske zemlje uz podršku Ukrajine, no Rusija, SAD i Izrael bili su među 18 zemalja koje su bile protiv, dok je velika većina članica UN-a, među kojima je tada bila i Hrvatska, podržala rezoluciju koju su u Moskvi odbacili kao "antirusku".
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