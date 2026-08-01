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POTVRDA A- RAZINE

Vlada: Fitchova potvrda rejtinga dokaz odgovorne ekonomske politike

Zagreb: Andrej Plenković o najnovijem izvješću svjetske agencije za kreditni rejting
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
01.08.2026.
u 15:19
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Dodali su da visok kreditni rejting donosi konkretne koristi hrvatskim građanima i gospodarstvu, te da istodobno predstavlja važan signal međunarodnim ulagačima

Vlada Republike Hrvatske ocijenila je u subotu na X-u da potvrda kreditnog rejtinga Hrvatske na razini 'A-', koju je ranije objavila agencija Fitch, još jednom pokazuje da vodi odgovornu ekonomsku politiku unatoč zahtjevnim globalnim okolnostima. "Unatoč kontinuirano zahtjevnim okolnostima obilježenima globalnim krizama i neizvjesnostima, Vlada RH vodi odgovornu ekonomsku politiku, uz stabilan rast BDP-a, racionalno upravljanje javnim financijama te kvalitetnu apsorpciju europskih sredstava kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) i Višegodišnji financijski okvir (VFO) ", poručili su iz Vlade.

Dodali su da visok kreditni rejting donosi konkretne koristi hrvatskim građanima i gospodarstvu, te da istodobno predstavlja važan signal međunarodnim ulagačima da je Hrvatska pouzdana i atraktivna destinacija za ulaganja.

Agencija Fitch potvrdila je u subotu rejting Hrvatske na razini 'A-', uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu, ali i malo gospodarstvo ranjivo na šokove te slabljenje cjenovne konkurentnosti.

Fitch je podigao rejting Hrvatske na 'A-' u rujnu 2024. godine i otada ga nije mijenjao.

Ključne riječi
Fitch Ratings kreditni rejting

Komentara 1

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LJ
ljudemisi
15:45 01.08.2026.

Nije to ništa, slučajni premijer jedan od najgorih na svijetu uporno je rejting držao u smeću,

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