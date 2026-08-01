Vatrogasci iz Istre pokazali veliko srce, ljudi su oduševljeni: 'Kapa do poda, još uvijek ima dobrih ljudi'

U jeku novog toplinskog vala lako je zaboraviti da nesnosne vrućine ne utječu samo na ljude. Ipak, dobrobit životinja iz svog fokusa nisu ispustili vatrogasci DVD-a Pula koji su na Facebooku objavili fotogradije hvale vrijedne akciju. "Bez vode ne može nitko pa tako ni naše životinje. Napunili smo im lokvu kako bi lakše izdržale ove tople dane", napisali su u objavi na svojoj Facebook stranici.

Ljudi na internetu oduševljeni su gestom vatrogasaca iz Istre. "Kapa do poda, još uvijek ima dobrih ljudi", "Bravo, dobri ljudi", "Svaka čast" i "Hvala momci" samo su neki od komentara oduševljenja koje su im ostavili ljudi ispod dirljive objave. Čitavi kontinent zahvatio je novi toplinski val, a dok se zemlje poput Francuske, Španjolske i Grčke bore s požarima, u središnjoj i jugoistočnoj Europi vlada neviđena suša zbog koje je i vodostaj druge najduže rijeke, Dunava, dosegao rekordne brojke kada je riječ o niskom vodostaju.

Podsjetimo, u Hrvatskoj su danas temperature ponegdje dosezale do 40 Celzijevih stupnjeva, a slično će biti i u danima koji su pred nama. DHMZ za danas najavljuje tako sunčano i vrlo vruće. Ponegdje će doći do male i umjerene naoblake, a popodne u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre mala je vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura bit će od 34 do 40 °C.