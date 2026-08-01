Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DIVNA GESTA

Vatrogasci iz Istre pokazali veliko srce, ljudi su oduševljeni: 'Kapa do poda, još uvijek ima dobrih ljudi'

screenshot/facebook
VL
Autor
Večernji.hr
01.08.2026.
u 17:57
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Čitavi kontinent zahvatio je novi toplinski val, a dok se zemlje poput Francuske, Španjolske i Grčke bore s požarima, u središnjoj i jugoistočnoj Europi vlada neviđena suša

U jeku novog toplinskog vala lako je zaboraviti da nesnosne vrućine ne utječu samo na ljude. Ipak, dobrobit životinja iz svog fokusa nisu ispustili vatrogasci DVD-a Pula koji su na Facebooku objavili fotogradije hvale vrijedne akciju. "Bez vode ne može nitko pa tako ni naše životinje. Napunili smo im lokvu kako bi lakše izdržale ove tople dane", napisali su u objavi na svojoj Facebook stranici. 

Ljudi na internetu oduševljeni su gestom vatrogasaca iz Istre. "Kapa do poda, još uvijek ima dobrih ljudi", "Bravo, dobri ljudi", "Svaka čast" i "Hvala momci" samo su neki od komentara oduševljenja koje su im ostavili ljudi ispod dirljive objave. Čitavi kontinent zahvatio je novi toplinski val, a dok se zemlje poput Francuske, Španjolske i Grčke bore s požarima, u središnjoj i jugoistočnoj Europi vlada neviđena suša zbog koje je i vodostaj druge najduže rijeke, Dunava, dosegao rekordne brojke kada je riječ o niskom vodostaju.

Podsjetimo, u Hrvatskoj su danas temperature ponegdje dosezale do 40 Celzijevih stupnjeva, a slično će biti i u danima koji su pred nama. DHMZ za danas najavljuje tako sunčano i vrlo vruće. Ponegdje će doći do male i umjerene naoblake, a popodne u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre mala je vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura bit će od 34 do 40 °C.

Ključne riječi
toplinski val Vatrogasci Pula suša

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!