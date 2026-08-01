Bulj: 'Naša djeca neće biti sigurna!', Peović: 'Huškate ljude zbog glasova'

Masovni prelazak migranata iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu i političke posljedice nove migrantske krize bili su tema burne rasprave u studiju Večernji TV-a. Gostovali su političarka Katarina Peović i saborski zastupnik Mosta te gradonačelnik Sinja Miro Bulj, čija su se tumačenja uzroka krize, sigurnosti europskih granica i hrvatske migrantske politike razišla već u prvim minutama razgovora.

Peović je krizu opisala kao posljedicu međunarodne politike i odnosa velikih sila. Prema njezinu tumačenju, španjolski premijer Pedro Sánchez našao se pod pritiskom zbog otpora američkoj i izraelskoj politici, a tajming događaja u Ceuti povezala je s Trumpovom politikom prema Maroku i izjavama američkog republikanskog kongresnika koji je Španjolsku optužio za kolonijalizam te ustvrdio da se Ceuta nalazi na afričkom teritoriju.

Ukazala je i na snimke marokanske policije koja je migrante propuštala i usmjeravala prema granici, tvrdeći da se zbog toga ne može govoriti o uobičajenom migracijskom valu. Kritizirala je pozive europske desnice na zatvaranje Schengena jer se kriza odvijala na vanjskoj granici španjolske enklave u Africi, pa takva mjera, prema njezinu mišljenju, ne bi riješila ništa.– Ovdje se vidi kako se imperijalističke sile grupiraju i stvaraju neprihvatljivu situaciju – rekla je Peović. Američku i izraelsku politiku označila je među glavnim uzrocima ratova, siromaštva i migracijskih valova iz Sirije, Afganistana i drugih pogođenih područja.

Bulj je raspravu odmah usmjerio prema Hrvatskoj. Ustvrdio je da država godinama nedovoljno štiti svoju granicu i optužio Peović, hrvatsku ljevicu i Andreja Plenkovića da podržavaju politiku „labavih“ i otvorenih granica. Smatra da događaji u Španjolskoj pokazuju što takva politika može izazvati i u drugim europskim državama. Iako je i sam kritizirao Trumpovu politiku prema Iranu te rekao da je glasao za priznanje Palestine, Bulj je inzistirao na tome da Hrvatska mora prvenstveno voditi računa o vlastitoj sigurnosti.

– Trump je napravio katastrofalne stvari oko Irana i to je katastrofalno za geopolitiku. Ali mi kao narod i država moramo se okrenuti zaštiti svojih granica – poručio je. Peović mu je odgovorila da upravo španjolska ljevica, koju Bulj optužuje za krizu, pripada rijetkim političkim snagama koje su se suprotstavile Americi i drugim velikim silama. – Do toga je došlo zato što se ta ljevica, koja nije ekstremna nego radikalna, suprotstavila velikim i genocidnim silama. Vi im se nikada niste suprotstavili niti biste se suprotstavili – rekla je Peović Bulju. Buljevu poruku opisala je kao upozorenje biračima da će, podrže li ljevicu i političare poput Sáncheza koji se protive američkoj politici, završiti s masovnim dolascima migranata na svojim granicama.

Bulj je uzvratio da je upravo ljevica na vlasti u Španjolskoj dovela do situacije u kojoj se španjolski građani i ostatak Europe osjećaju nesigurno. Španjolske vladajuće stranke nazvao je političkim saveznicima Katarine Peović, dok je nju, Možemo!, SDP i dio hrvatske ljevice optužio da istodobno podržavaju Plenkovićevu politiku otvorenih granica.

Bulj: 'Naša djeca neće biti sigurna!', Peović: 'Huškate ljude zbog glasova'

– Vidimo do čega su te politike dovele u Španjolskoj. Politici otvorenih granica došao je kraj – rekao je Bulj. Peović je odgovorila da Bulj događaje u Ceuti koristi za huškanje i stvaranje slike invazije. – Poruka je: nemojte glasati za ljevicu jer ćete proći kao Sánchez. Suprotstavite li se Americi, dobit ćete ovakav priljev migranata – rekla je. Prema njezinu stavu, migracije se ne mogu odvojiti od ratova, odnosa među državama i ekonomskih interesa velikih kompanija koje traže jeftinu radnu snagu. Ustvrdila je da desne političke opcije dramatične snimke s granice koriste za dobivanje glasova, dok istodobno izbjegavaju raspravu o političkim i ekonomskim uzrocima krize.

Peović je naglasila i da je većina ljudi koji su prešli granicu ubrzo vraćena te da se svaki zahtjev za azil mora zasebno razmotriti. Upozorila je da među ljudima na granici ima djece i osoba koje bježe iz ratom zahvaćenih područja, zbog čega sigurnosna zabrinutost ne smije poništiti humano postupanje. Bulj je, s druge strane, upozorio da Hrvatska ne štiti dovoljno svoje granice i ponovno pozvao da se vojska angažira kao pomoć policiji. Pozvao je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića da donesu takvu odluku.

– Hrvatski vojnik treba ići na hrvatsku granicu. Sigurnost hrvatskih građana mora biti najvažnija – poručio je Bulj, tvrdeći da ilegalni migranti kroz Hrvatsku prolaze „kao kroz šupalj sir“. Bulj je rekao da je još prije pet, šest ili sedam godina tražio angažiranje vojske, zbog čega su ga politički protivnici optuživali da zaziva „seoske straže“. Naglasio je da vojska, prema zakonskim odredbama iz 2016. godine, može pružati pomoć policiji, uz odgovarajuću odluku državnog vrha.

Smatra da je Hrvatska posebno izložena zbog duge granice i svojeg geografskog položaja. Kao gradonačelnik Sinja, rekao je, prima informacije o nepoznatim skupinama koje prolaze selima u pograničnom području Cetinske krajine. Posebno burne reakcije izazvala je njegova tvrdnja da među migrantima mogu biti teroristi, ubojice i islamisti. – Kako vi možete znati da među njima nema terorista koji su bili u ISIL-u i drugim organizacijama? – odgovorio je Bulj na pitanje na čemu temelji tako ozbiljne tvrdnje. Upozorio je da bi, u slučaju masovnog dolaska ljudi na područje Cetinske krajine i izostanka reakcije države, lokalno stanovništvo bilo prisiljeno samo se organizirati. – Ako država ne bi mogla zaštititi naše ljude, morali bismo se sami organizirati. Tko će čuvati našu djecu? – pitao je Bulj, dodajući da bi Most, kada bi bio na vlasti, uz vojsku na granicu postavio i ograde.

Peović je takvu retoriku nazvala huškanjem i širenjem straha. – Miro Bulj ponaša se kao da je upravo na granici Španjolske i Maroka, a migrante u svojem dvorištu morao bi tražiti svijećom – uzvratila je. Buljev prijedlog slanja vojske nazvala je „nacističkom fantazijom“ bez uporišta u stvarnom stanju na hrvatskim granicama. – Naravno da Hrvatska ne treba slati vojsku. Granice su dobro zaštićene. Ono što bi Miro Bulj radio, paradirao s puškama, nema nikakvo uporište u stvarnoj situaciji – rekla je Peović.

Prema njezinu stavu, svaki zahtjev za azil mora se pojedinačno analizirati u skladu sa zakonom. Ustvrdila je da političari migrantske krize koriste kako bi poticali strah i osigurali dodatne glasove. – Kad političari migrantsku krizu koriste kako bi dobili glas više, u javnom prostoru nastaju kakofonija i strah koji je najčešće neopravdan – rekla je Peović.

Najjasniji prijepor među gostima nastao je nakon pitanja predstavlja li „zamjena stanovništva“ stvarnu opasnost ili teoriju zavjere. – Nema nikakve zamjene stanovništva – odgovorila je Peović. Ustvrdila je da europske vlade i velike kompanije uvoze migrantsku radnu snagu kako bi smanjile cijenu rada i dodatno oslabile prava domaćih i stranih radnika. Problem vidi u poslodavcima i posredničkim agencijama koje iskorištavaju njihov nesiguran položaj. Naglasila je da strani radnici često nemaju uređeno radno vrijeme ni prava koja proizlaze iz Zakona o radu te da se tako sniženi standardi potom prenose i na domaće radnike. Bulju je prigovorila da se poziva na zaštitu radništva, a da nije podržao prosvjede dostavljača i drugih radnika zaposlenih preko posredničkih platformi.

– Radni uvjeti moraju se održati kako bi se zaštitili i domaći i strani radnici – rekla je Peović, podsjetivši da je Radnička fronta sa sindikatima izradila prijedlog Zakona o radu koji, prema njezinim riječima, u Saboru nitko nije ozbiljno razmotrio. Bulj je na isto pitanje odgovorio potpuno suprotno. – Zamjena stanovništva je činjenica – rekao je, tvrdeći da će demografske promjene s vremenom utjecati i na sastav političkih institucija u Hrvatskoj.

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Upozorio je na stotine tisuća uvezenih stranih radnika i prozvao agencije povezane s HDZ-om koje, prema njegovim riječima, zarađuju na uvozu radne snage. Rekao je da se promjene već vide na zagrebačkim ulicama i da Europa provodi politiku koja vodi prema promjeni strukture stanovništva. Odbacio je i Peovićine tvrdnje da se ne bavi radničkim pravima. Podsjetio je na svoje sudjelovanje u borbi za radnice nekadašnje sinjske tvornice Dalmatinka te Peović i hrvatsku ljevicu nazvao „salonskom ljevicom“ koja je radničku borbu promatrala iz zagrebačkih i riječkih kina.

Rasprava se u više navrata pretvorila u međusobno nadvikivanje. Peović je Bulju prigovorila da drži duge monologe, iznosi neistine i raspravu o migrantima neprestano vraća na koronavirus, petokraku, Domovinski rat i Andreja Plenkovića. Bulj je nju i dio ljevice optužio da su podržavali Plenkovićevu politiku, covid-potvrde i otvorene granice.Sukobili su se i oko Donalda Trumpa. Peović je ustvrdila da Trump i europska radikalna desnica, unatoč retorici o zaštiti naroda, provode politike u korist najbogatijih i velikih korporacija. Podsjetila je da su na Trumpovoj inauguraciji iza njega stajali neki od najmoćnijih američkih poduzetnika, ocijenivši da krupni kapital više ni ne skriva povezanost s desnim političkim pokretima.

Bulj je kritizirao Trumpove poteze prema Iranu i američku vanjsku politiku, istodobno ponavljajući da Hrvatska ne treba slati svoje vojnike u tuđe ratove, već ih koristiti za zaštitu vlastitih granica. Napeta rasprava nastavila se i u završnici emisije, kada su gosti upitani kako će obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Bulj je rekao da je ulazak u oslobođeni Knin za njega bio jedan od najsretnijih trenutaka u životu te najavio odlazak na obilježavanje u Knin i koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku.

– Sjećam se trenutka kada sam sa svojim suborcima s Dinare vidio Knin. To je bila sloboda nakon godina teškog Domovinskog rata – rekao je Bulj. Pozvao je predsjednika Milanovića da umirovljenom generalu Mirku Norcu vrati oduzete činove, a na kraju svojeg izlaganja pozdravio je pripadnike HOS-a i izgovorio pozdrav „Za dom spremni“. Peović je na to odgovorila da je Buljev istup pokazao kako se pod krinkom domoljublja koketira s ustaštvom. – Gotovo sam bila sigurna da će završiti upravo tako. „Za dom spremni“ pozdrav je koji su koristile ustaše dok su industrijski ubijale ljude – rekla je Peović.