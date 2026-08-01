Zašto avionu može puknuti guma? Riječ je o rijetkom, ali poznatom incidentu u zrakoplovstvu

Puknuće gume na zrakoplovu, poput onoga koje se dogodilo Airbusu španjolske Iberije pri slijetanju u Zračnoj luci Split, na prvi pogled djeluje dramatično, no stručnjaci ističu da je riječ o poznatom riziku za koji su zrakoplovi konstruirani i posade obučene. U incidentu u Splitu nitko od 172 putnika i šest članova posade nije ozlijeđen, a istraga će utvrditi što je dovelo do oštećenja gume na prednjem stajnom trapu.

Iako su zrakoplovne gume među najizdržljivijima na svijetu, tijekom svakog slijetanja podnose golema opterećenja. U trenutku dodira s pistom kotači, koji se prije kontakta ne okreću ili se okreću vrlo sporo, u djeliću sekunde ubrzavaju do brzine veće od 200 kilometara na sat. Istodobno moraju podnijeti težinu zrakoplova koja kod putničkih aviona može dosezati više desetaka tona.

Do puknuća može doći iz više razloga. Jedan od najčešćih je prirodno trošenje gume nakon velikog broja ciklusa polijetanja i slijetanja. Iako zrakoplovne kompanije redovito pregledavaju i mijenjaju gume, one s vremenom gube svoja svojstva. Uzrok može biti i oštećenje na pisti. Komadi metala, kamenčići ili drugi strani predmeti mogu prilikom velikih brzina probušiti ili prerezati gumu. Upravo zato zračne luke redovito pregledavaju uzletno-sletne staze i uklanjaju svaki potencijalno opasan predmet.

Na stanje guma mogu utjecati i visoke temperature. Tijekom ljetnih mjeseci asfalt se može zagrijati na više od 50 Celzijevih stupnjeva, a dodatnu toplinu stvara snažno kočenje nakon slijetanja. Ako je guma već oslabljena ili oštećena, takvi uvjeti mogu povećati vjerojatnost njezina pucanja. Mogući uzrok je i nepravilno napuhana guma. Premalen ili previsok tlak povećava opterećenje tijekom slijetanja, zbog čega proizvođači propisuju stroge procedure kontrole prije svakog leta.

Ipak, puknuće jedne gume samo po sebi vrlo rijetko predstavlja ozbiljnu opasnost za putnike. Putnički zrakoplovi imaju više kotača i projektirani su tako da mogu sigurno zaustaviti zrakoplov čak i u slučaju otkazivanja pojedine gume. Posade za takve situacije prolaze redovitu obuku, a u slučaju incidenta primjenjuju unaprijed definirane procedure kako bi se zrakoplov sigurno zaustavio i putnici iskrcali. Što je u konkretnom slučaju u Splitu dovelo do puknuća gume na Airbusu Iberije, pokazat će službena istraga koja će analizirati stanje zrakoplova, gume, stajnog trapa te sve okolnosti slijetanja.