Stiže nam zima kakvu dugo nismo vidjeli: Meteorolozi upozorili na neobične promjene

Klimatski sustav Zemlje ponovno prolazi kroz veliku promjenu. U tropskom Pacifiku započela je La Niña, hladna faza poznatog ciklusa koji uvelike utječe na globalne vremenske obrasce. Ovaj fenomen, koji se javlja svakih nekoliko godina, već sada mijenja atmosferu iznad Tihog oceana i mogao bi oblikovati nadolazeću zimu i u Europi.

La Niña predstavlja hladnu fazu klimatskog ciklusa poznatog kao ENSO (El Niño–Southern Oscillation). Tijekom te faze temperature oceana u središnjem i istočnom Pacifiku padaju, dok se atmosferski tlak povećava. To dovodi do promjena u globalnim cirkulacijama zraka i pomaka u količini padalina, temperaturi i strujanju zraka diljem svijeta. Ove promjene ne ostaju ograničene na Pacifik, šire se na obje hemisfere i mijenjaju vremenske prilike u Europi, Sjevernoj Americi i Aziji.

Prethodne La Niña zime u Europi pokazale su povećanu mogućnost hladnijeg vremena u sjevernim i središnjim dijelovima kontinenta, dok je jug Europe, uključujući i Hrvatsku, često imao suhe i blago toplije razdoblje. Meteorolozi, kako piše Sewer Weather, pak ističu da bi i nadolazeća zima mogla donijeti izraženije prodore hladnog zraka iz Arktika prema zapadnoj i sjevernoj Europi, dok bi Sredozemlje moglo ostati pod utjecajem visokog tlaka zraka, što bi značilo manje padalina i stabilnije vrijeme. Uz to, La Niña povećava šansu za pojavu "polarnih vrtloga", poremećaja u stratosferi koji mogu uzrokovati nagli prodor hladnog zraka prema nižim geografskim širinama. Ako se to dogodi, dijelovi Europe mogli bi doživjeti iznenadne valove hladnoće i snijega, čak i ako prosjek zime bude topliji.

Dolazak El Niña Iako se La Niña tek formirala, dugoročne prognoze već najavljuju naglu promjenu: već tijekom proljeća 2026. godine očekuje se povratak toplinske faze, El Niño. Takav obrat mogao bi značiti potpuni preokret u globalnim vremenskim obrascima, uključujući porast prosječnih temperatura, promjene u količini padalina te moguće ekstreme u europskom vremenu, od suša na jugu do jačih oluja i poplava u sjevernijim područjima. Klimatski prijelaz koji se upravo odvija u Pacifiku mogao bi imati dalekosežne posljedice. Stručnjaci upozoravaju da će zima 2025./2026. vjerojatno biti pod utjecajem La Niñe, s većim izgledima za hladnije uvjete u sjevernoj i središnjoj Europi. No već sljedeće godine, s dolaskom El Niña, svijet bi mogao doživjeti drastičnu promjenu vremenskih obrazaca.