Olujni udari na moru

Bura i dalje na popušta, na obali upaljeni alarmi: Evo kada nam stiže toplije vrijeme

Jaka bura u Senju stvara probleme u prometu
VL
Autor
Večernji.hr
07.10.2025.
u 23:13

U nastavku tjedna slijedi postupan porast temperature. Od četvrtka do subote na kopnu će biti malo toplije te većinom djelomice sunčano, u petak i pretežno vedro

U srijedu nas očekuje većinom stabilno vrijeme. Na Jadranu i u unutrašnjosti prevladavat će pretežno, a mjestimice djelomice sunčano. Povremeno će biti i više oblaka, ali se oborine ne očekuju. U jutarnjim satima ponegdje je moguća kratkotrajna magla, osobito u nizinama i uz riječne doline.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će duž obale prevladavati bura, ponegdje i tramontana. Na otvorenom moru očekuju se povremeno jaki, a u noći i ujutro mjestimice i olujni udari vjetra. Zbog toga je za obalna područja izdan žuti meteoalarm. Vozačima i pomorcima savjetuje se dodatni oprez, osobito u ranim jutarnjim satima. 

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 4 i 9 °C, a na Jadranu od 9 do 14 °C. Tijekom dana živa u termometru će porasti na vrijednosti između 16 i 21 °C, stoji u prognozi HRT-a. 

U nastavku tjedna slijedi postupan porast temperature. Od četvrtka do subote na kopnu će biti malo toplije te većinom djelomice sunčano, u petak i pretežno vedro. Ujutro će se ponegdje zadržavati kratkotrajna magla, a na istoku zemlje povremeno će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će temperature biti nešto više od 20 °C, a bura će oslabjeti. Prevladavat će sunčano vrijeme, uz tek povremeno prolazno više oblaka u četvrtak.

Ovako je krenuo najveći pakao današnjice: Uslijedili su krv, glad i suze
