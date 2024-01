Stiže nam velika promjena vremena, u jednoj će regiji snijeg već u subotu stvarati probleme

Dolazi postupno naoblačenje s jugozapada, na Jadranu i na predjelima uz njega bit će mjestimice kiše, a u središnjim i istočnim krajevima u petak prijepodne još uvijek nas očekuju sunčana razdoblja, dok je kiša moguća krajem dana, javlja Državni meteorološki zavod. Vjetar će još danas biti slab do umjeren jugozapadni i južni, u Gorskoj Hrvatskoj i jak, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, poslijepodne ponegdje olujno. No zbog vjetra već su upaljeni meteoalarmi, pa budite na oprezu. Najviša dnevna temperatura zraka u petak će biti od 10 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Za sutra je meteoalarm u žutom za dubrovačku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena , dok je za gospićku regiju također upaljen žuti alarm zbog obilne kiše te susnježice ili snijega . Za ostale regije žuti meteoalarm upaljen je uglavnom zbog snažnog vjetra.

U četvrtak su ponegdje u Hrvatskoj zabilježene i rekordne temperature za ovaj dio godine, posebno u Splitu i Dubrovniku. Srednja najviša temperatura prošlih dvadesetak dana u mnogim je mjestima bila visoka kao nikad u znanoj povijesti mjerenja ovog dijela godine. No stiže nam zahladnjenje , javlja meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Do subote, a u južnijim krajevima ponegdje i do nedjelje treba podnijeti južinu i nastavak za ovo doba godine neuobičajeno dugog i toplog razdoblja. Kiša će u petak još biti rijetka, uglavnom na Jadranu i uz njega. No za vikend stiže kišovitije, vjetrovitije, a u nedjelju i hladnije vrijeme, uz snijeg već u noći u gorju, pa od nedjeljnog poslijepodneva u mnogim nizinama u unutrašnjosti te ponegdje i uz more. Snijeg bi mogao padati osobito na sjevernom Jadranu, gdje će prije toga zapuhati jaka i olujna bura, lokalno čak i orkanska.

No takvo vrijeme neće dugo potrajati. Već prema sredini sljedećeg tjedna očekuje nas stabilnije vrijeme s manje vjetra, ali i dalje vrlo hladno, u mnogim kopnenim krajevima i uz cjelodnevne temperaturne minuse, kojih će u noći i ujutro vrlo vjerojatno biti i ponegdje na Jadranu.

