DHMZ pojasnio što je polarni vrtlog te na koga ta pojava utječe: 'Ona nije neuobičajena'

U posljednje vrijeme, uslijed neuobičajenih vremenskih pojava te promjena, sve se češće govori o takozvanom polarnom vortexu. Što taj pojam točno znači te utječe li uopće na područje Europe i Hrvatske, upitali smo Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Kako nam je pojašnjeno, ispravan termin zapravo je polarni vrtlog ili polarna depresija.

Polarni vrtlog, kako navodi DHMZ, predstavlja područje niskog tlaka velikoga razmjera s ciklonskim kruženjem u srednjoj i višoj troposferi i sa središtem obično u polarnom području.

"Vrtlog na sjevernoj polutki ima dva središta. Ciklonalni sustav vjetra vezan uz taj vrtlog odražava zapadno strujanje srednjih širina. U slučaju kad strujanje (cirkulacija) u polarnom vrtlogu oslabi (ili se prekine) stvore se uvjeti u kojima se hladan zrak meridionalno počinje premještati u južnije krajeve, odnosno u umjerene geografske širine", navodi DHMZ za Večernji list.

Ta pojava nije neuobičajena, a utječe na vrijeme na sjevernoj polutci.

"Ova pojava utječe na vrijeme na cijeloj sjevernoj polutci, ponekad više na Sjevernu Ameriku, a ponekad više na Europu i Aziju. Ona nije neuobičajena, događa se (gotovo) svake zime, a ponekad čak i više puta, s varirajućim intenzitetom. Dakle, radi se o prirodnom zahladnjenju odnosno promjeni zračne mase", dodaje se.

Stiže hladnije vrijeme

Državni hidrometeorološki zavod otkriva i kako promjena vremena nastupa tijekom vikenda kišnom ciklonom, praćenom padom temperature zraka. Naime, u nedjelju će kiša ponajprije u gorju prelaziti u snijeg, a u drugom dijelu dana i u nizinama unutrašnjosti.

"Stvaranje snježnog pokrivača izgledno je u gorju, a tanjeg će vjerojatno biti i u nizinama. Očekuje se da će temperatura zraka idućeg tjedna biti niža od prosječne za ovo doba godine. Mnogi će to osjetiti kao značajnu promjenu budući da se temperatura može snižavati i do oko -10 °C u Gorskoj Hrvatskoj. Dnevna temperatura u nizinama unutrašnjosti vjerojatno će se kretati oko nule, dok su jutarnji minusi mogući i na Jadranu, osobito na sjevernom. Pad temperature pratit će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, na Jadranu i olujna bura. Dakle, idući tjedan barem na nekoliko dana imamo pravu zimu", navodi DHMZ.