Stiže nam velika promjena: U Sloveniji najavljen hladni val, pahulje bi mogle pasti i u Hrvatskoj

Nakon nadolazećeg razdoblja stabilnog i toplog vremena koje je najavljeno pred kraj tjedna, meteorolozi upozoravaju na znatnu promjenu u nadolazećim danima. Tijekom sljedećeg tjedna očekuje se prodor hladnijeg zraka i pojava ciklona koje bi mogle donijeti prve tragove zime, piše slovenski portal Siol.net.

Prema prognozi meteorologa Nosana za portal Meteoinfo, od subote nadalje Hrvatska će se naći pod utjecajem ciklone i frontalnih sustava, što znači češće padaline i pad temperature zraka. Hladniji zrak počet će se spuštati od sjevera prema jugu Europe, pa bi se već početkom tjedna mogao osjetiti „dašak zime“. Nosan ističe da trenutačni meteorološki modeli ukazuju na dvije izraženije fronte tijekom sljedećeg tjedna. Prva bi trebala stići u noći na utorak, a druga u četvrtak i petak. - Granica snježnih oborina mogla bi se u oba slučaja spustiti dosta nisko, možda čak i do nizina, navodi Nosan.

Međutim, upozorava da točan ishod ovisi o položaju ciklone nad sjevernim Sredozemljem i srednjom Europom. - Ciklona određuje iz kojeg smjera i kojom brzinom zrak pritječe prema našim krajevima. Od toga ovisi i intenzitet padalina, a upravo on je ključan za spuštanje granice snježnih oborina, pojašnjava meteorolog, dodajući kako su prognoze još uvijek nesigurne.

Prema mapi snježnih padalina koju je objavio portal Meteologix, postoje indikacije da bi se tijekom idućeg tjedna mogao zabijeliti i dio Hrvatske. Nosan zaključuje da će druga polovica studenoga donijeti znatno promjenjivije i dinamičnije vrijeme od dosadašnjeg, mirnog razdoblja. Slične prognoze iznosi i portal Neurje.si, čiji meteorolog Gregor Skok ističe da će se nad središnjom Europom privremeno uspostaviti tzv. “omega blok”. Taj sustav, objašnjava Skok, donijet će kratkotrajno zatopljenje, osobito u planinskim područjima. - Greben zraka spuštat će se s Grenlanda prema Britanskom otočju, dok će se s druge strane sustava hladna polarna masa iz Skandinavije spuštati prema Sredozemlju, navodi Skok.

Zbog toga bi se, dodaje, u noći na utorak mogle pojaviti i snježne oborine, iako se ne očekuje stvaranje snježnog pokrivača, jer će padaline brzo oslabjeti. - Veće su šanse za snijeg u drugoj polovici sljedećeg tjedna, zaključuje Skok za Siol.net. Kako je vidljivo na norveškoj meteorološkoj stranci Yr.no u Zagrebu bi pahulje mogle pasti već sljedećeg petaka.

Foto: Yr.no

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), sutra će biti djelomice sunčano, a u unutrašnjosti u noći i tijekom prijepodneva mjestimice magla i niski oblaci. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će više oblaka, uz mogućnost kiše osobito na riječkom području.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, u Dalmaciji jugo, a u višem gorju jugozapadnjak povremeno jak, osobito u drugom dijelu dana. Najniža temperatura zraka kretat će se između 3 i 8 °C, dok će na Jadranu biti od 9 do 14 °C. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 15 i 20 °C, a na istoku zemlje, gdje će se dulje zadržavati magla i niski oblaci, ponegdje će biti i nešto niža.