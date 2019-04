Stiže nam ponovno pogoršanje vremena, pogledajte što nas čeka za praznik rada

Stiže nam novo zahlađenje uz obilnu kišu, a početkom novog radnog tjeda trebat će nam i deblja jakna. Na moru će u noći i sutra prijepodne biti izraženijih nevera, dok se česta kiša očekuje u gorju, a na visini iznad 700 metara moguć je i snijeg, piše RTL.

Puhat će umjeren sjeverac, pod Velebitom mjestimice jaka bura. Najniža temperatura bit će od 3 do 8 na kopnu, te od 9 do 13 na moru. U Dalmaciji i njezinoj unutrašnjosti bit će promjenjivo oblačno, a temperature će se kretati od 15 do 17 stupnjeva.

U utorak, kiša će padati uglavnom u Slavoniji, rijetko na zapadu. U srijedu se očekuje toplija temperatura, oko 20 stupnjeva. U četvrtak možemo očekivati predah od kiše, no potkraj tjedna nam dolazi ponovno pogoršanje. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na nevere duž obale, obilnu kišu u gorju i dijelovima središnje Hrvatske. Pod Velebitom se očekuju udari bure i do 100 kilometara na sat.