Stiže godina svinje: Donosi više optimizma, sreće, ljubavi i - više turista iz Kine

Za gotovo 1,4 milijarde Kineza koji žive u Kini i za milijune onih koji su se proteklih dana vratili u domovinu večeras počinje najveće godišnje slavlje. Noćas se po kineskom lunarnom kalendaru, naime, ispraća stara i dočekuje nova godina. Taj veliki događaj na tradicionalan način proslavit će Kinezi u kojem god kutku svijeta se nalazili. U Zagrebu, koji je za život izabralo petstotinjak kineskih građana, epicentar proslave bit će u restoranu Asia.

U Kini se na desetak dana zatvaraju čak i tvornice kako bi zaposleni dostojno, u krugu obitelji, obilježili ulazak u još jednu novu godinu. Ovaj put u godinu zemljane svinje (postoje i vatrena, metalna, vodena i drvena svinja). Kinezi drže do horoskopa, a dobra je vijest da se zemljana svinja povezuje s napretkom, poboljšanjem financijskog stanja, srećom i općenito dobrim mogućnostima za uspjeh. Svinja je, inače, dvanaesti i posljednji znak kineskog horoskopa, a 2019. bi trebala označiti kraj velikog ciklusa. Prema kineskom horoskopu sutra počinje godina koja donosi sreću, ljubav i optimizam svim horoskopskim znacima u svim životnim područjima i u kojoj je poželjno pozavršavati projekte, ali i okončati negativne odnose.

Svjetla u svim sobama

– O da, mi Kinezi pratimo što kaže horoskop, to nam je dosta važan dio tradicije – potvrdit će i vlasnica zagrebačkog restorana Asia Xiaotong Chen-Li, koja zagrebačku gastronomsku ponudu obogaćuje već gotovo tri desetljeća i u čijem se restoranu tradicionalno obilježava dolazak kineske nove godine.

– Ove godine imat ćemo stotinjak uzvanika. I, dakako, držati se tradicije najviše što je moguće. U Kini je, inače, običaj da se na tu posljednju večer stare godine okupi obitelj, zatvore se ulazna vrata, a u svim se prostorijama upale svjetla. Kuća je očišćena i okićena ukrasima u zlatnoj i crvenoj boji. Vjeruje se, naime, da u toj noći čudovište izlazi u potrazi za hranom i da će ga upravo svjetla, jarkocrveni i zlatni ukrasi držati podalje. Za novu godinu priprema se i nova odjeća, kako bi se staro što prije zaboravilo, a novo što bolje započelo – kazuje Xiaotong Chen-Li i otkriva da se od tradicije u Kini odstupa utoliko što mnogi sada izlaze u restorane.

– To više nije svečanost koja se obilježava isključivo u domovima. Mnogi te noći izlaze i mjesto u restoranu potrebno je rezerrvirati puno ranije – ističe vlasnica restorana.

Što će se u novogodišnjoj noći naći na stolovima u Kini, ovisi o regiji, ali, otkriva naša sugovornica, to obavezno moraju biti jela od piletine i ribe te novogodišnji kolači. Običaj je i da se pripremaju jela čiji se nazivi rimuju s riječima “sreća” ili “blagostanje”, a običaj je i da se na isteku stare godine vrate dugovi, izglade razmirice i slično. Sutradan se čestita, razmjenjuju se dobre želje i darovi, a nije ništa neobično da se u darove umota i novac.

Taj dan rezerviran je i za gledanje predstava, odnosno živopisnih plesova zmajeva. Veliko kinesko slavlje, koje će i noćas obilježiti veličanstveni vatrometi, petarde, simfonija crveno-zlatnih ukrasa i, dakako, obilje na stolovima, uvest će nas u godinu tijekom koje bi, prema kineskom horoskopu, trebala dominirati upravo novogodišnja crvena boja. Doduše, u kombinaciji s bijelom. Vjeruje se, naime, da godina zemljane svinje donosi izbalansiranu energiju, a preporučljive su spomenute boje jer crvena simbolizira ljubav, sreću i optimizam, a bijela mir, harmoniju, čistoću i slobodu. S tim da u 2019. novčanici ne bi trebali biti crveni. Prema kineskom horoskopu, u novoj bi se godini oni mogli najbrže prazniti...

Predstavništvo u Šangaju

Kako bilo, kaže se da slijedi godina u kojoj se preporučuje umjerenost u hrani i fizička aktivnost, a turistički radnici se nadaju i više putovanja. Svijet putovanja bilježi sve više turista s kineskom putovnicom, a to osjećaju i domaćini u Hrvatskoj. Lani su ugostili 34.000 gostiju iz Kine, čak 46 posto više nego tijekom 2017., a i dalje računaju na snažan dvoznamenkasti rast. Dva su glavna razloga. Hrvatska turistička zajednica u Šangaju je krajem 2018. otvorila predstavništvo i to će zasigurno dati dodatan poticaj dolascima kineskih turista, a puno se očekuje i od hrvatskog domaćinstva summita Inicijative 16 plus 1. Tom se događaju lani u Sofiji odazvala kineska delegacija od čak 700 ljudi, a kineski je premijer tom prigodom našem premijeru kazao kako će nakon summita 16 plus 1 u Hrvatskoj te njegova službenog posjeta “broj Kineza koji će posjetiti Hrvatsku biti čudo”.

