Stigli Hrvati iz svih krajeva svijeta: 'Pazila sam da ovog ljeta dođem baš kad je Thompson

Cijeli dan pristižu fanovi koji danas idu na koncert Marka Perkovića Thompsona. Stiže i puno ljudi iz dijaspore, javljaju nam se čitatelji iz Njemačke, Švicarske, Amerike, Skandinavije... Mnogi od njih svake godine posjećuju Hrvatsku, ali neki su ovaj put stigli i specifično zbog Thompsonovog koncerta. Na Bundeku smo sreli mlade Amerikance hrvatskih korijena koji jedva čekaju večerašnji koncert.

Paula (27) iz New Yorka: "Ovo mi je ispunjenje sna jer slušam Thompsona cijeli svoj život. Kad sam bila mlađa tata mi je uvijek kupovao novi Thompsonov CD i stalno bismo slušali njegove pjesme u vožnji. Živim u New Yorku, ali svakog ljeta dolazim u Hrvatsku vidjeti baku i djeda. Ove godine sam pazila da dođem baš kada je Thompsonov koncert. Znam sve njegove pjesme na pamet. Kao Hrvatica ovo je moj drugi dom i uvijek doći u Hrvatsku", kaže nam Paula (27) iz New Yorka.

S njom je i Dillon iz New Yorka i Sj. Karoline, koji je, pak, nedavno dobio i hrvatsko držaljanstvo preko svojih hrvatskih predaka:

"Vrlo sam uzbuđen zbog koncerta. Bio sam ovdje kad je Hrvatska igrala Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji u 2018. i osvajala srebro. Volim ova velika okupljanja u Hrvbatskoj, mi Hrvati uvijek znamo kako se zabaviti i dobro proslaviti velike događaje. Rođen sam u Sjevernoj Karolini, a sada živim u New Yorku. Dođem u Hrvatsku svakog ljeta, obično u kolovozu, ali ove godine sam promijenio svoje planove kako bih mogao doći na koncert Thompsona. Znam vjerojatno 5-10 njegovih najpoznatijih pjesama. Najdraže su mi Lijepa li se, Geni kameni, Iza devet sela... Obožavam posjećivati Hrvatsku, imam ovdje i rodbinu. Hrvatska je prekrasna i jako je lijepo otići iz New Yorka i uživati u predivnim hrvatskim plažama i prirodi", oduševljeno priča Dillon.

Srećemo i obitelj Šude iz Villacha. "U Zagreb smo došli bez problema, za svega tri sata. Nije bilo gužve ni na granici, ni na cesti. Krenuli smo u subotu poslije posla, oko 18, a već u 21 smo bili kod prijatelja na Črnomercu. Prvi smo puta na koncertu Thompsona, mama, tata i tri odrasle kćeri. I kroz grad smo se do Hipodroma bez problema probili, sjeli smo na autobus 109, pa stanicu tramvajem i preko pješačkog mosta. Uzbuđeni smo, jedva čekamo prvi akord", govori obitelj Šude.

"Došli smo iz Švicarske, dio nas je putovao 12 sati autom, a dio je došao avionom. Sutra se vraćamo nazad. Svjesni smo da je ovo nešto će nam se dogoditi jednom u životu i nije bilo razmišljanja dolazimo li ili ne. Sinoć smo bili i u Bogovićevoj, sve je prošlo bez problema i tako će biti i danas", ispričala nam je grupa obožavatelja na Bundeku.