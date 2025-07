FOTO Ni žive duše: Pogledajte kako danas izgleda jedna od najfrekventnijih ulica u Zagrebu

Tisuće ljudi već je na Bundeku i oko Hipodroma gdje će se večeras održati veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. Dok tamo traje vesela atmosfera i gužve, drugi dijeli grada u potpunosti su prazni. Tako je i s jednom od inače najfrekventnijih ulica u Zagrebu. Fotoreporteri Pixsella snimili su Vukovarsku koja u subotu poslijepodne zjapi prazna. Dio te ulice je zatvoren još u prvom krugu posebne regulacije prometa. Od sinoć je zabranjen promet Vukovarskom od Miramarske do Kruga. U toj prvoj fazi sinoć je zatvoren i Trg Stjepana Radića, Zagrebačka avenija/ Slavonska avenija (ostaje prohodna za promet podvožnjak smjer istok-zapad), Avenija Većeslava Holjevca i Ul. Hrvatske bratske zajednice (od Vukovarske do Avenije Dubrovnik). Za sav motorni promet osim stanara zatvaraju su se i Kajzerica, Središće i Zapruđe.

Nekad tijekom subote, ovisno o procjeni policije, širit će se krug zabrane. Zatvorit će se Avenija Dubrovnik, od rotora Remetinec do rotora Zapruđe, Avenija Većeslava Holjevca (smjer sjever/ istočni kolnik) od Islandske do Avenije Dubrovnik, Ulica Savezne Republike Njemačke (smjer sjever/ istočni kolnik) od Ukrajinske ulice do Avenije Dubrovnik.