Stigao je popis novih izvođača RESISTANCE programa na ovogodišnjoj ULTRI!

Još je manje od mjesec dana ostalo do početka elektronskog spektakla, festivala ULTRA Europe, a svaki novi tjedan donosi nove informacije i dodatno podiže uzbuđenje među Ultranautima koji stižu na splitski Park Mladeži od 11. do 13. srpnja. Ovoga puta u središtu pažnje je RESISTANCE - pozornica posvećena underground elektroničkoj glazbi, jednoj od ključnih točaka ULTRA festivalskog identiteta. Program će dodatno upotpuniti Korolova, Mind Against, Brina Knauss, Johannes Brec, Ginchy, Insolate, Shipe B2B Jock i Tomo in der Muhlen. U prodaju je pušten i ograničen kontigent jednodnevnih ulaznica koje se mogu osigurati na linku.

Za one koji na festivalu traže klupsku atmosferu, dublji zvuk i fokus na glazbenu selekciju, pozornica RESISTANCE ostaje prostor rezerviran za underground elektroničku glazbu. Publika ju je zapamtila na prošlogodišnjem izdanju Destination ULTRA koncepta, a ove godine ukrajinska DJ-ica Korolova sa svojim melodičnim technom stiže na RESISTANCE. Talijanski duo Mind Against poznat je po setovima koji plešu na granici između clubbinga i koncertnog iskustva, a na RESISTANCE pozornici pridružit će im se i slovenska DJ-ica Brina Knauss, umjetnica koja se izdvaja kao svestrani spoj deep, progressive i techno utjecaja.

Tu je i njemački glazbeni virtuoz Johannes Brecht, ali i mlada britanska DJ nada Ginchy koja će donijeti potpuno svjež pogled na tech house. RESISTANCE će ove godine biti pozornica na kojoj će snažno do izražaja doći i domaći umjetnici - od afirmiranih imena do predstavnika nove generacije koja uspješno gradi vlastiti izraz. Prva od njih je Insolate koja nastavlja širiti svoj sirovi techno zvuk na domaćem i europskom terenu. Regionalnu scenu na potpuno će nov način predstaviti B2B koncept DJ-a Shipeta i Jocka, a ovaj line-up zaokružit će Tomo in der Mühlen, pionir hrvatske elektroničke scene s bogatim međunarodnim iskustvom.

U prodaju je pušten i ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica koje se za domaće fanove mogu pronaći u sustavu Entrio po cijeni od 69€ za GA ulaznice dok će za jednodnevno VIP iskustvo biti potrebno izdvojiti 105€. Također, uskoro će i TIER 2 trodnevnih regionalnih ulaznica biti rasprodan pa su GA ulaznice još kratko dostupne po cijeni od 115€ te 298€ za VIP ulaznice.

Festival ULTRA Europe otvara vrata Parka Mladeži od 11. do 13. srpnja, a potom kreće na destinacijsko putovanje po otocima, Braču i Visu. U Splitu stižu brojne svjetske zvijezde, a između ostalih i Adam Beyer b2b Mau P, Afrojack, Alesso, Amelie Lens, Armin van Buuren, ARTBAT, Carl Cox, Gryffin, Hardwell, John Summit, Martin Garrix, MRAK, SOFI TUKKER, Steve Angello, Solomun, Tiësto, Joel Corry, Maddix, Matroda, MORTEN, MYKRIS, NGHTMRE te brojni drugi.

Beck’s je i ove godine ekskluzivni pivski sponzor ULTRA Europe festivala, a svim fanovima ponovno priprema uzbudljive aktivacije i nagradne igre uoči festivala. Tu je i AC Hotel by Marriott Split koji i ove godine službeni hotel-partner ULTRA Music Festivala, čime potvrđuje svoju poziciju nezaobilaznog odredišta u Splitu.

Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu

