Vakula o zahlađenju: Temperature kao u studenom, u najvišem gorju moguće i prve pahulje

Ovaj tjedan će nam pokazati da unatoč globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama, povremeno dolazi i do lokalno značajnijih zahladnjenja. Nakon jednog od najtoplijih rujana u povijesti, veći dio Hrvatske u prvih nekoliko dana listopada doživjet će jedno od 5 najhladnijih razdoblja za početak tog mjeseca. Najviše dnevne temperature, kao i jutarnje vrijednosti, u većini Hrvatske bit će bliže prosjeku početka studenoga nego listopada, a u najvišem gorju mogu se pojaviti i prve snježne pahulje nakon ljeta, prognozira Zoran Vakula za HRT.

U utorak prijepodne u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se djelomično sunčano vrijeme, a kasnije više oblaka i mala vjerojatnost za ponegdje malo kiše. Vjetar će biti slab, uz mogućnost kratkotrajne magle, dok će jutarnje temperature biti od 6 do 8 °C, a dnevne između 14 i 16 °C. U središnjoj Hrvatskoj dan će biti hladniji od prosjeka kraja rujna, s jutarnjih 7–10 °C i dnevnih 12–15 °C, pretežno oblačno, povremeno uz slabiju kišu.

Foto: Screenshot/DHMZ

Na zapadu zemlje očekuje se malo sunčanih sati, puno oblaka i povremena kiša, češća u Gorskoj Hrvatskoj. Bura i istočnjak bit će slabi do umjereni, navečer jačaju, pa će more biti malo do umjereno valovito. Temperatura ujutro 4–9 °C, na sjevernom Jadranu 12–16 °C, a poslijepodne 18–21 °C, u gorju 9–15 °C. Južnije će biti sunčanije i toplije, poslijepodne 20–24 °C, a ujutro 7–10 °C, uz more oko 15 °C. Tijekom dana sve oblačnije, uz malu šansu za kišu, dok će bura popustiti, a zapuhat će jugozapadnjak, navečer ponovno jača.

Na jugu Hrvatske pretežno sunčano i ugodno toplo – jutarnje temperature 12–17 °C, poslijepodnevne oko 24 °C. Sredinom tjedna očekuje se pad temperature, u unutrašnjosti u gorju jutarnjih oko 0 °C, uz povremeni umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. U većini krajeva bit će barem malo sunčanih sati, najviše u petak, a u srijedu i četvrtak povremena kiša i u najvišem gorju poneke pahulje. Na Jadranu će vrijeme biti promjenjivo i nestabilno, gotovo svakodnevno s mogućnošću pljuskova i sve hladnije, uz prevladavajuću buru, često jaku do olujnu, povremeno s orkanskim udarima, osobito u srijedu i četvrtak, kada se savjetuje oprez u plovidbi. DHMZ je izdao žuta i narančasta upozorenja zbog jakog vjetra i bure za područja duž obale koji će u narednim danima biti sve izraženiji.

Foto: Screenshot/DHMZ