FOTO Pogledajte ove prognostičke karte: Stiže drastična promjena, temperature padaju i do 15 stupnjeva

Europi se približava dramatičan preokret, prvi značajan hladan val ove jeseni. Prema prognozama Severe Weather, blokirajući visoki tlak nad sjevernim dijelovima kontinenta pretvorit će uobičajeni topli zapadni vjetar u hladni istočni procijep, donoseći temperature koje će šokirati stanovnike Srednje Europe i Balkana. Ovo nije samo prolazni hladan val. Temperature će pasti ispod nule, a očekuje se i snijeg na vrhovima planina. Veliki greben visokog tlaka nad sjevernom Europom stao je na putu toplim zračnim masama iz Atlantika, dok se gornja niska nad zapadnom Ukrajinom pomiče prema jugozapadu. Vjetrovi su se okrenuli prema istoku i sjeveroistoku, vučeći hladan zrak iz Rusije prema srcu kontinenta. "Ovo je klasičan primjer kako blokada može preokrenuti sezonski tok", objašnjava analiza s portala Severe Weather Europe, temeljena na modelima poput ECMWF-a i GFS-a.

Hladna invazija započinje sredinom tjedna, ali vrhunac dolazi u četvrtak i petak. Na otprilike 1250 metara nadmorske visine – temperature će pasti ispod nule, što je čak 10 stupnjeva Celzija ispod prosjeka za početak listopada. Na tlu će biti još dramatičnije, pad od 8 do 12 stupnjeva, a u nekim područjima bit će i više od 15 stupnjeva hladnije nego inače. "Ovo će biti najhladnije razdoblje ove meteorološke jeseni za veći dio Europe", upozoravaju meteorolozi, ističući da će mnoge zemlje doživjeti prvi mraz sezone.

Najviše će patiti Srednja Europa: Njemačka, Češka, Slovačka, Austrija, Mađarska i Slovenija suočit će se s temperaturama oko nule ili nekoliko stupnjeva ispod nje u četvrtak i petak. U višim dijelovima Alpa, na 2500 metara visine, termometri će pokazivati -10 °C, što je ledeno za rujan-oktobar. Hladnoća će se zatim proširiti na Balkan i Mediteran, gdje će zapadni dio uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru zabilježiti jutarnje temperature od -2 do -5 °C tijekom vikenda. Južna Srbija, Kosovo, Sjeverna Makedonija i zapadna Bugarska mogu očekivati čak -6 °C. "Neka mjesta će doživjeti hladnoću kakvu nisu vidjela desetljećima", navodi se u prognozi. Intenzivan kontrast tlaka između Balkana i Mediterana probudit će "buru" duž jadranske obale. Vjetrovi iz Dinarskog i Apeninskog planinskog lanca pogurati će udare preko 120 km/h, stvarajući opasne uvjete za promet i pomorstvo.

Hladna zračna masa sukobit će se s toplijim mediteranskim zrakom, donoseći kišu i oluje, posebno u Grčkoj. Na višim nadmorskim visinama, pak, očekuje se snijeg, do 50 centimetara svježeg pokrivača od četvrtka do nedjelje u južnoj Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, sjeveroistočnoj Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i zapadnoj Bugarskoj. Čak i viši dijelovi u Rumunjskoj mogli bi se pobijeliti.

Nakon ovog ledenog vrhunca, koji traje do subote, dolazi olakšanje. Prema kraju tjedna, zonalni tok iz Sjevernog Atlantika vratit će toplinu, s naglim zagrijavanjem u nedjelju i sljedeći tjedan. "Šanse za povratak normalnih ili čak toplijih temperatura sredinom listopada rastu", kaže analiza, zahvaljujući dubokim ciklonom koji će povući toplu zračnu masu na kontinent. Međutim, meteorolozi upozoravaju: "Ovo je još uvijek preliminarni; pratićemo razvoj, posebno mogući snažni atlantski ciklon na sjeverozapadu Europe sljedeći vikend".