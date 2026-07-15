Kada bi policajci dobili euro svaki put kada uhićuju i stavljaju lisice na ruke osobama poznatim javnosti – iz sfere politike, sporta, poduzetništva ili svijeta zabave – bili bi najbogatiji ljudi u ovoj maloj zemlji silnih poštenih uglednika s policijskim dosjeom. Samo zadnjih godinu dana inkasirali bi veliku svotu, koliko su puta pokucali na vrata uglednika s nalogom za uhićenje i pretres zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem, krivotvorenje službenih dokumenata, utaje poreza i gospodarski kriminal unutar zločinačkog udruženja... Popis je impresivan, a slučajevi su takvi da se ponekad pitate što je bilo prvo; kokoš ili jaje? Ili u ovim slučajevima jesu li neki uhićeni prvo bili kriminalci pa poznati ili ih je poslovni uspjeh odvukao u kriminal. Ispada prečesto da su stvari neodvojive.
Uhićenje bivšeg nogometaša Darija Šimića, koji je neosporno ostavio velik trag u nogometu, ide u prilog ovoj tezi. Postao je, kao i brat mu Josip Šimić, koji je lani uhićen u akciji policije i poreznika, dio ekipe koja je ogrezla u kriminal
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