Hrvatska zna stvarati šampione, ali ne zna upravljati vlastitim sportom

Još jedna lopata blata bačena je u lice hrvatskog sporta: Dario Šimić, pripadnik trofejne generacije vatrenih, u utorak je uhićen i u lisicama priveden u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Nagledala se ova nacija privođenja političkih kapitalaca i mnogo ozbiljnijih glava nego što je negdašnji stoper, ali pad sportskih heroja nemjerljivo jače boli. Osobito kad je posrijedi onaj koji je još ne tako davno upirao u netransparentnost nogometa i zazivao isušivanje močvare.
Hrvatski se sport posljednjih desetljeća valja u paradoksu. Dok su Janica Kostelić, Luka Modrić, Sandra Perković, rukometaši i vaterpolisti stvarali povijest, iza kulisa su se gomilala pitanja o načinima upravljanja sportskih saveza, a neke od dvojbi okončane su neslavno, sudskim pravorijekom. Zdravko Mamić postao je simbol nogometne moći koja je nadilazila granice kluba. Damir Vrbanović završio je kao dio sudskog procesa koji je potresao Dinamo.
Hrvatski sport neće spasiti još jedan izvanredan talent, još jedna zlatna medalja ili još jedan povijesni uspjeh, već trenutak spoznaje da sport nije samo ono vidljivo na terenu.
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