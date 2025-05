Štern: O Milanu Bandiću vlada puno gore mišljenje nego što je zaslužio, puno je napravio za Zagreb

U studiju Večernji TV-a Davor Štern, kandidat za šefa Zagrebačke skupštine koalicije Zagreb United koja podupire i Davora Bernardića za gradonačelnika, govorio je i o bivšem, dugogodišnjem zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću. Inače, Štern je 2013. godine bio na listi Milana Bandića za Skupštinu kao nezavisni te je i tada konkurirao za šefa Skupštine, a šest godina kasnije bio je i na Bandićevoj listi za EU parlament. Na pitanje misli li da bi mu ta povezanost s Bandićem mogla štetiti na lokalnim izborima, odnosno da bi mu ju Zagrepčani mogli zamjeriti, kazao je kako misli da će priča o Milanu Bandiću dobiti svoj epilog tek za nekoliko godina.

- Mislim da je o njemu vlada puno gore mišljenje nego što on to zaslužuje. On je za Zagreb dosta napravio, puno je napravio. Bile su složene situacije, ponekad nije reagirao na najbolji način. Optuživali su ga za razne malverzacije koje nisu dokazane. On je dva puta bio uhićen i dva puta oslobođen. Nema protiv njega nijedne osuđujuće presude i ne bi do nje ni došlo da je ostao na životu - kazao je Štern. Dodao je i kako je sve što mu se stavljalo na teret u osamnaest godina vladanja Zagrebom relativno malo. - Pogledajte što se događa nakon četiri godine i navodno ima još toga - povukao je paralelu Štern s aktualnim gradonačelnikom.

Na konstataciju kako je Bandić pred smrt imao dva uskočka predmeta, ali i da su njegovi suradnici imali niz sudskih procesa te na pitanje misli li da su Zagrepčani to sve zaboravili u četiri godine kazao je kako ne razgovara toliko s građanima o Milanu Bandiću i da on govori o budućnosti. - Gdje sam ja bio uključen mogu jamčiti da je sve bilo čisto - kazao je Štern te za primjer naveo Arenu Centar za čiju je izgradnju i sam zaslužan kao i za Arenu Centar.

Složio se s činjenicom da je Tomislav Tomašević prije četiri godine dobio izbore na izrazito antibandićevskoj kampanji i osvojio rekordan broj glasova, gotovo dvjesto tisuća, a na pitanje je li to bila tada jasna poruka Zagrepčana kazao je kako je Bandić umro prije izbora i u tim okolnostima stvari su se brzo promijenili. - Ja bih čak usporedio to sa smrću predsjednika Tuđmana. Pozicija nije pripremljena, stvori se jedan prostor u koji neki uleti. Tada je nakon smrti predsjednika Tuđmana uletio unutra gospodin Račan sa SDP-om i sa širom koalicijom. Nešto slično se dogodilo sa smrću gospodina Bandića - kazao je Štern.

Tomaševiću zamjera puno toga. Za početak, kazao je, njegovu ideologiju da se Zagreb mora smanjiti, tzv. politiku odrasta. - Ja sam protiv toga. Zagreb se mora razvijati. Svaki grad se mora razvijati - poručio je Štern. Izjave koje su dolazile iz gradske uprave da su naslijedili grad pred bankrotom nazvao je floskulom te dodao kako je i osobno ima slične optužbe na svoj račun 2000. godine kada je napustio INA-u, a koje nisu bile točne.