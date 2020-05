Štedi se na izletima đaka, vježbama HV-a, pregledima branitelja...

Dvanaest milijardi kuna koje su dodatno preusmjerene u resore financija i rada, čiji su budžeti rebalansom najviše podebljani, Vlada je namaknula preraspodjelama i uštedama u većini ostalih resora. Tvrde da zbog rebalansa neće trpjeti investicije, no u to je sad teško povjerovati jer je epidemija stavila na čekanje mnoge poslove. Podaci koji pokazuju ekonomske tjekove u prva dva ili tri ovogodišnja mjeseca sugeriraju da hrvatsko gospodarstvo nije pretrpjelo velike padove zbog karantene u Kini, poput ostalih europskih zemalja, pa nam je u prva dva mjeseca izvoz i uvoz rastao nešto više od pet posto.

Manje obilježavanja obljetnica

Državna se potrošnja generalno neće smanjivati, ali bi svejedno izdaci za opće javne usluge trebali biti niži za 1,7 milijardi kuna, koliko na primjer odlazi za branitelje i upravu zajedno. Obrana ostaje bez dvjestotinjak milijuna kuna, javni red i sigurnost bez 130 milijuna, zaštita okoliša 432 milijuna kuna, opskrba vodom i stanovanje 432 milijuna kuna, obrazovanje 205 milijuna kuna, rekreacija, kultura i religija oko 230 milijuna kuna. U resoru gospodarstva znatno su podebljali budžet ravnateljstva robnih zaliha, dodatnih stotinjak milijuna rezervirano je i za zajmove privatnom sektoru, ali se zato krešu stavke vezane za promociju izvoza, investicija, razvoj unutarnjih tržišta i trgovine.

Ukupne uštede Ministarstva hrvatskih branitelja su 126,5 milijuna kuna i odnose se na projekte koje trenutačno nije moguće realizirati zbog mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite. Ministarstvo je privremeno obustavilo Program obveznih dvodnevnih posjeta Vukovaru svih učenika osmih razreda osnovnih škola te se obustavljaju troškovi prijevoza učenika, pripreme hrane, čišćenja objekata gdje borave učenici te ostali povezani troškovi. Također, Ministarstvo je privremeno obustavilo korištenje usluga javne ustanove “Dom hrvatskih veterana” u Lipiku gdje se provodi sveobuhvatna skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, hrvatskim ratnim vojnim invalidima, stradalim pirotehničarima i članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, umrlih, zatočenih ili nestalih branitelja jer zbog epidemije trenutačno nema korisnika.

Privremeno su stali i preventivni sistematski pregledi branitelja, a odustalo se i od uobičajenog obilježavanja obljetnica i mjesta stradavanja u Domovinskom ratu te gradnje pojedinih spomen-obilježja. Uštede su ostvarene i tako što se zbog epidemije u zdravstvenim ustanovama nisu provodile prethodne stručne procjene za ostvarivanje statusa HRVI-ja te je usporen rad tijela vještačenja. No, uštede se ne odnose na stečena prava hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida te ona nisu obuhvaćena preraspodjelom sredstava niti su smanjivana.

MORH će štedjeti na planu obuka i vježbi, planova opskrbe radnom i zaštitnom odjećom, uštedama na vojno-linijskom prijevozu, opskrbi energentima, reduciranju nabave informatičke opreme, smanjenjem aktivnosti međunarodne suradnje... Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture smanjilo je svoj proračun za 811 milijuna kuna, odnosno 9,4 posto. Najveće promjene u tom se ministarstvu odnose na stavku priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU, a čiji je iznos smanjen s 2,58 milijardi kuna na 1,8 milijardi kuna, odnosno za 777 milijuna kuna. Od toga su za širokopojasni internet ove godine sredstva srezana za 257 milijuna kuna, na samo 9,5 milijuna kuna.

No, telekomi su slijedom Akcijskog plana o neporeznim i parafiskalnim davanjima, koji je četvrtak Vlada prihvatila na svojoj sjednici, dobili ono za što su intenzivno lobirali i naglašavali kao svojevrsnu ‘investiciju’ države. Smanjena im je naknada za radiofrekvencijski spektar (Godišnja naknada za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra) koja se izravno uplaćuje u državni proračun, i to 50 posto. Telekomi će u proračun uplatiti oko 100 milijuna kuna manje negoli je to bilo predviđeno.

Točnije, plan je bio prikupiti 225 milijuna kuna, a platit će stotinu milijuna manje. Radi se o naknadi koju telekomi plaćaju za korištenje radiofrekvenskijskog spektra potrebnog za rad mobilnih mreža. Od stavki koje su povećane u proračunu tog ministarstva ističe se, među ostalim, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti čiji je pororačun poveća za 19 milijuna kuna, na 128 milijuna kuna.

Turizmu manje koncesija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike srezalo je svoj proračun za 806 milijuna. Najviše je srezana stavka Zaštita i očuvanje prirode i okoliša, i to za 563 milijuna kuna s planiranih 2,48 milijardi kuna. U Ministarstvu računaju na manji priljev novca iz EU fondova pa su tako stavku Operativnog programa konkurentnost i kohezija smanjili za 200 milijuna kuna. Za razvoj sustava javne odvodnje i zaštite voda predviđen je 321 milijun kuna manje od prvotno planiranih 1,3 milijarde kuna. Za gospodarenje otpadom na raspolaganju je 199 umjesto planiranih 838 milijuna kuna.

U Ministarstvu graditeljstva kažu da su štedjeli na zaposlenima i materijalnim rashodima, niže su i stavke pomoći, no zato su naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećane za 28,1 milijuna kuna, dok su za isplate građanima za štete od potresa predvidjeli dodatnih 78,9 milijuna kuna. Turističko ministarstvo u “minusu” je 40 milijuna kuna i u ovoj će godini raspolagati sa 207 umjesto s planiranih 248 milijuna kuna. Turistički proračun dobit će 25 milijuna kuna manje od Ministarstva regionalnog razvoja, odnosno iz europskih fondova, te osam milijuna manje jer su turističke kompanije do kraja godine oslobođene naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

>> VIDEO Ministar gospodarstva Darko Horvat o rezanju parafiskalnih i neporeznih davanja