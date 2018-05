Stazićev komentar izazvao burne reakcije: Iznenadila me količina mržnje

Saborski zastupnik i član SDP-a Nenad Stazić izazvao je val reakcija svojim statusom na Facebooku gdje je komentirao uputu koje su dobile škole, a prema kojoj prednost pri zapošljavanju na mjestu ravnatelja imaju nezaposleni branitelji.

– Jeste li za to da pri odlasku u Irsku hrvatski branitelji imaju prednost? – prvi je status Stazića na Facebooku koji je izazvao burne reakcije.

Ispod statusa nalazi se mnogo komentara od kojih su mnogi uvredljivi i mnogi se pitaju je li to način na koji bi saborski zastupnik trebao komunicirati. Društvenim mrežama širi se i fotografija na kojoj stoji Stazićev komentar koji se ne nalazi više ispod statusa.

– Izgleda da u svibnju 1945. posao nije obavljen temeljito. Kakva šlampavost pobjednika – stoji u Stazićevu statusu koji više nije vidljiv među komentarima.

Upitali smo ga je li to bio njegov komentar, on nam je potvrdno odgovorio. Napominje kako je prije toga imao status u vezi s Danom pobjede nad fašizmom, u kojem je napisao: ''Nema tu pravog razloga za slavlje. Fašizam u Hrvatskoj još nije pobijeđen''.

– To je taj kontekst. Da ne biste mislili da opravdavam bilo kakav zločin, ja sam protiv apsolutno svakog zločina. Fašizam nije pobijeđen 1945., znači u tom smislu posao nije dovršen, kao što je dovršen svuda drugdje u Europi – objasnio je Stazić.

Rekao je kako ne razumije zašto ima toliko negativnih reakcija.

– Ako branitelji trebaju imati prednost pri zapošljavanju kao direktori škola, onda bi sigurno trebali imati prednost i u drugim stvarima. Pa tako, na primjer, kod sastavljanja nogometne reprezentacije, košarkaške, rukometne. Prvo oni, a onda oni koji znaju eventualno igrati, ali to je manje bitno – rekao nam je Stazić i dodao da bi branitelji morali imati prednost u svemu.

Kaže i kako mu je nevjerojatna količina mržnje i ustašluka.

– To je nešto što me upravo iznenadilo. Mislim da je to orkestrirano – rekao je.

– S obzirom na količinu mržnje i ustašluka koji se širi prema meni, to je upravo nevjerojatno. To je nešto što me upravo iznenadilo. Mislim da je to orkestrirano – rekao je.