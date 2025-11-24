Statičar nakon ulaska u Vjesnikov neboder: 'Stanje je kritično, dovoljan je samo jači vjetar'

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potvrdio je danas kako se Vjesnik mora rušit, a kako je pojasnio odluka je donesena nakon sastanka s predstavnicima Grada Zagreba, stručnjacima s HCPI-ja i dodatnim konzultantima.

Kako je došlo do ovakve odluke i kakvo je pravo stanje unutar nebodera, za Dnevnik Nove TV objasnio je statičar Mario Todorić iz Centra za potresno inženjerstvo, jedan od stručnjaka koji je neposredno nakon požara ušao u zgradu. "Kad smo ušli, vidjeli smo da je stanje ozbiljno i vatrogascima smo izdali preporuku da se povuku i da se gašenje nastavi izvana. U samom smo neboderu bili samo mi jer je bilo potrebno izvršiti detaljne uvide, a preporuka za sve službe je da se ne ulazi u neboder", rekao je Todorić.

Prema njegovim riječima, odluka o rušenju donesena je tek nakon detaljnih analiza i preciznih mjerenja. "Bilo je neophodno napraviti detaljnije analize. Prije svega, to su bili vizualni pregledi nebodera jer izvana nismo mogli donijeti odluku. Nas nekoliko je ušlo unutra, išli smo po svim katovima do vrha, mjerili oštećenja, ugradili opremu koja bilježi oscilacije i ambijentalne vibracije na neboderu", ispričao je.

Dodao je da su paralelno rađeni i računalni proračuni i simulacije: "Paralelno smo radili i modelske proračune i statičke modele te modele razvoja požara. Simulirali smo razvoj požara, temperature koje su se razvijale i pokušali vidjeti koliko je gradivo izgubilo na kvaliteti. Prepoznali smo da su to bile izuzetno visoke temperature jer je došlo do topljenja aluminija i stakla. Tada dolazi do značajne degradacije i betona, koji je, prema našim procjenama, pao na četvrtinu svoje tlačne otpornosti."

"Situacija unutra je jako ozbiljna, zbog čega smo s javnosti i podijelili te fotografije. Svjesni smo pritiska koji se vrši zbog korištenja Slavonske avenije i svjesni smo gužve, ali molimo građane za razumijevanje. Stanje je kritično i konstrukcija je u takvom stanju da bi moglo doći do nekontroliranog urušavanja. Dovoljni bi bili jači vjetar ili minimalna podrhtavanja tla", zaključio je Todorić za Dnevnik.hr.