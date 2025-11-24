Stručnjaci upozoravaju da je zgrada na granici: Vjesnikov se neboder mora što hitnije srušiti

Vjesnik će se rušiti. Nakon što su stručnjaci Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI) dostavili cjelovito izvješće o stanju konstrukcije nebodera, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potvrdio je prvu rečenicu našeg teksta. Odluka je donesena, pojasnio je, nakon sastanka s predstavnicima Grada Zagreba, stručnjacima s HCPI-ja i dodatnim konzultantima.

– Definitivno je potrebno ukloniti Vjesnikov neboder i zbog mogućeg urušavanja, ali i sigurnosti cijelog prometa – rekao je Bačić pa dodao da se "odmah" kreće s pripremnim aktivnostima za njegovo uklanjanje. Prvi je korak izrada projekta rušenja, nakon čega slijedi postupak javne nabave te odabir izvođača. Ministar najavljuje da će se ispitati i hrvatska i europska iskustva u rušenju ovakvih građevina, nakon čega će se odrediti najprikladnija metoda. Izvješće HCPI-ja, istaknuo je, daje dovoljno jasnu sliku; konstrukcija je toliko oštećena da daljnji ostanak zgrade nije prihvatljiv ni s aspekta statike ni sigurnosti. Statičar Mario Uroš iz HCPI-ja pojasnio je da su stručnjaci dugo radili na izvješću te da rezultati ne ostavljaju prostor dvojbi.

– Potrebno je što hitnije i brže uklanjanje nebodera jer postoje ozbiljna statička oštećenja, konstrukcija je djelomično nestabilna, požar je djelovao na dijelove konstrukcije više sati od predviđenog sigurnosnim standardima, stupovi su teško oštećeni djelovanjem topline, a pojavile su se i pukotine, otpadanje dijelova te znatna oštećenja istočnog dijela nebodera – objasnio je Uroš. Istaknuo je i problem s vremenskim uvjetima.

– Konstrukcija koja je gola, bez zaštite, podložna je vlaženju, kiši, snijegu, mrazu. Na takvom betonu nastaje kemijska reakcija koja bubri i širi presjek, a zbog toga dolazi do pucanja. Što dulje takva konstrukcija stoji, veća je opasnost od rušenja dijela ili cijelog nebodera – kazao je Uroš. Struka ističe i dodatne rizike: olujni vjetar može otpuhati dijelove otpadnog materijala izvan predviđenog sigurnosnog perimetra, a podrhtavanje tla, čak i ono neusporedivo slabije od potresa 2020., može biti kobno.

– Neboder je na granici nosivosti – zaključio je Uroš, odgovarajući na naše pitanje o tome može li se neboder srušiti sam od sebe. Naglasio je i da će određene službe ipak morati ući u zgradu radi očevida, ali upozorava: – Nikakva sigurnost tu se ne može garantirati. Preporuka je da se u prostor ulazi što kraće i isključivo na vlastitu odgovornost.

Pregled konstrukcije posljednjih je dana obavljen i uz pomoć dronova koji su kružili oko zgrade kako bi se procijenilo je li uopće sigurno ući u objekt. Tek na temelju takvih snimki policija može započeti očevid. Zbog opasnosti od urušavanja zatvoreni su, podsjetimo, podvožnjak kod Vjesnika i dio Slavonske, što je posljednjih dana dovelo do velikih gužvi i kolona. Grad Zagreb radi na privremenim rješenjima kako bi se povećala protočnost prometa, a radovi će trajati još desetak dana. Bačić potvrđuje da će "posebna regulacija prometa biti sve do uklanjanja nebodera", a pojasnio je da su u tijeku i radovi na proširenju prometnice, dok Grad priprema i dodatne alternative. A paralelno s pripremama rušenja otvara se i pitanje budućnosti cijelog kompleksa.

– Provest ćemo arhitektonski natječaj kako bismo našli najprikladnije rješenje za taj dio grada – najavio je. Država, koja je većinski suvlasnik zgrade, ponovio je, ranije je željela otkupiti objekt, a o eventualnim troškovima, kako rušenja, tako i uređenja šireg kompleksa, sad će se dogovarati s ostalim suvlasnicima. Statičar Uroš upozorio je da ni samo rušenje neće biti jednostavno. – Uklanjanje u komadima ne bi bilo sigurno. Ostaje delikatan problem kako pristupiti rušenju – kazao je stručnjak razlog zbog kojeg ministarstvo sad saziva niz sastanaka s projektantima i izvođačima kako bi se definirala metoda koja će minimizirati rizike.

– Već danas krećemo s aktivnostima na uklanjanju nebodera – rekao je Bačić. Detaljan rok bit će poznat u idućim danima, a s obzirom na to da za sve treba i projekt i natječaj, Zagrepčani mogu očekivati da će prometne gužve oko Vjesnika trajati mjesecima.

Grad Zagreb ovih je dana, podsjetimo, započeo i s fizičkim intervencijama na Slavonskoj aveniji kako bi ublažio kolaps koji je nastao zatvaranjem podvožnjaka Slavonska – Savska. Najvažniji zahvat odnosi se na proširenje sjevernog kolnika, gdje se dio zelene razdjelne površine uklanja kako bi se otvorio prostor za dodatni prometni trak. Time bi se, prema procjenama prometnih stručnjaka, trebala vratiti većina protočnosti na dionici koja je sada pod dvostrukim opterećenjem, i zbog zatvorenih trakova, i zbog intenzivnog preusmjeravanja vozila s okolnih pravaca.

Koja zaštitarska tvrtka?

Radovi uključuju i izradu privremene premosnice kojom bi se osigurala stabilna veza dva traka u smjeru istoka, dok se ostatak regulacije optimizira promjenom semaforskih ciklusa. U smjeru istok – zapad zadržavanje na semaforu već je skraćeno produljenjem zelenog svjetla s 30 na 80 sekundi. Sve mjere privremenog proširenja, poručuju iz Grada, vrijedit će do uklanjanja nebodera. Policijski očevid započet će tek sad, nakon što su statičari obavili svoj posao, a ono što već znamo jest da se, za požar nebodera, sumnjiče dvojica 18-godišnjaka. Oni su, sumnja se, ušli u zgradu kroz razbijeno staklo, a ključni trenutak zbio se na 15. katu. Jedan od 18-godišnjaka upaljačem je zapalio kartonsku kutiju u kojoj je bilo papira, dok je drugi zapalio komad papira i odbacio ga. Plamen se proširio brže nego što su očekivali, zahvativši prostorije u nizu. Uplašeni, u početku su oklijevali pozvati vatrogasce, navodno "kako ne bi došla i policija". U emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" odvjetnik Mirko Miličević kazao je da je za kazneno djelo koje se pripisuje dvojici mladića predviđena kazna od jedne do deset godina zatvora, a potegnulo se i pitanje nadoknade višemilijunske štete. Iako Kazneni zakon počiniteljima nalaže nadoknadu, Miličević smatra da je šteta prekompleksna za rješavanje unutar kaznenog postupka.

– Vjerojatnije je da će Kazneni sud uputiti oštećenike u parnicu koji će tamo dokazivati visinu štete i pokušati je naplatiti. Moguće je da će, ako se dokaže krivnja osumnjičenika, njihova imovina biti opterećena obvezom vraćanja štete koja nastane i cijeli život – pojasnio je Miličević. Podsjetimo još da su navodno u vrijeme požara u zgradi bila dvojica zaštitara, ali još nema odgovora na pitanje koja je zaštitarska tvrtka bila odgovorna za nadzor prostorija nebodera.