Stanodavac otkrio zašto su stanarine toliko skupe: Ovo moramo proživljavati

Pronaći stan koji se iznajmljuje u posljednje vrijeme postalo je uistinu teško, a takva situacija nije samo u Hrvatskoj.

Osim što su cijene najma otišle u nebo, mnogi iznajmljivači traže i visoki depozit za stanove što podstanari često ne razumiju. Međutim, jedan je stanodavac objasnio zašto je to tako.

Jerry Ciro Ucci iz američke savezne države Pennsylvanije objavio je na Facebooku 40 fotografija što su mu podstanari napravili od stana. Osim nereda, šteta koju su ostavili iza sebe iznosila je 10.000 dolara, a još su mu ostali dužni 15.000 dolara za stanarinu. Takav dug su napravili u samo šest mjeseci.

Napisao je kako su u sobama danima bili zaključani ljubimci koji bi obavljali nuždu po podu, a u svakoj je prostoriji bilo dječjeg ili životinjskog izmeta.

– Inače nikada ne bih objavio ovako nešto, no želim da ljudi postanu svjesni toga što stanodavci prolaze kada žele nekome osigurati lijepi dom. Većinu vremena naši su podstanari odlični, no nekoliko odvratnih ljudi unište dojam svih drugih – objavio je on.